Éverson na seleção? Goleiro do Atlético-MG comenta possibilidade

O Atlético empatou com o Internacional por 0 a 0 neste domingo (2), em mais uma partida excelente de Éverson, fechando o gol do Galo. As atuações do paredão atleticano reforçam o debate sobre uma oportunidade do arqueiro na seleção brasileira.

O técnico Carlo Ancelotti vai anunciar nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a convocação da Seleção Brasileira para os compromissos da Data Fifa de novembro. Diante disso, vive-se a expectativa sobre uma possível ida de Éverson para vestir a amarelinha.

Éverson, paredão do Atlético

Éverson vive uma temporada excelente com a camisa do Atlético. Mesmo que o conjunto não vêm tendo um ano conforme esperado, o goleiro é elogiado constantemente, com defesas incríveis e reposições rápidas, que em muitos jogos garantem vitórias ou empates para Galo.

O goleiro atleticano chegou ao clube no final de 2020, por pedido do Técnico Sampaoli, durante sua primeira passagem pelo time mineiro. Viveu alguns momentos de oscilação e instabilidade, mas sempre apareceu nos momentos que o time precisou, inclusive no ano mágico de 2021, quando foi importante nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.

Seleção brasileira?

Após a partida contra o Inter, Éverson analisou seu momento pelo Atlético e comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa da seleção.

"Quando você está em alto nível no seu clube, como eu venho tendo desde 2020 pra cá, obviamente você aspira seleção brasileira, mas eu sei que pra que eu possa ser lembrado, eu tenho que manter alto nível no meu clube."

"Venho fazendo grandes jogos, venho fazendo um grande desempenho. Respeito todos os treinadores que passaram, todas as convocações, mas sempre me coloco à disposição. Como qualquer um tenho o sonho de disputar jogos pela Seleção Brasileira, sonho de jogar a Copa do Mundo, e para isso eu tenho que continuar fazendo esse alto desempenho, esses grandes jogos que eu venho fazendo aqui com a camisa do Galo."