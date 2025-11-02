Diretor do Atlético-MG se pronuncia sobre arbitragem 'Preocupante'

Neste domingo (2), o Atlético empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio, em confronto direto na parte de baixo da tabela. O jogo ficou marcado pela arbitragem confusa e sem critério de Alex Gomes Stefano o que gerou revolta por parte da diretoria do Galo.

Neste domingo (2), o Atlético empatou em 0 a 0 com o Internacional no Beira-Rio, em confronto direto na parte de baixo da tabela. O jogo ficou marcado pela arbitragem confusa e sem critério de Alex Gomes Stefano o que gerou revolta na diretoria do Galo.

continua após a publicidade

Após a partida, o diretor de futebol do Atlético, Victor Bagy se pronunciou sobre a arbitragem da partida. Victor enfatizou a falta de critério do juiz e defendeu a profissionalização imediata dos árbitros no futebol brasileiro.

"A cada rodada nós temos algum clube reclamando, e entendo o que aconteceu hoje aqui foi realmente preocupante, para não dizer lamentável. Não estou aqui para culpar o árbitro, mas para falar no sentido de profissionalização, de melhorias, que é uma demanda e uma necessidade que a gente observa há muito tempo. Ano após ano, toda rodada pauta a arbitragem, e acho que isso acaba manchando um pouco o produto futebol."

continua após a publicidade

"A arbitragem interfere em resultados, e hoje, talvez, numa disputa entre 11 contra 11, poderíamos ter tido um desfecho diferente. Não é algo isolado em outros jogos da rodada também vimos situações parecidas. Então, a gente não consegue entender qual é o critério."

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Polêmicas Atlético x Inter

🟥 EXPULSÃO: Vitor Hugo, do Atlético-MG, foi expulso por falta dura em Borré, do Internacional, após revisão recomendada pelo VAR.

❌PÊNALTI + PÊNALTI ANULADO: Rony sofreu um contato pelas costas de Bernabéi e o árbitro considerou a falta um pênalti. Depois de checar o vídeo, o juiz anulou sua decisão. Revendo o lance, ele não viu intensidade no toque de Bernabéi.

continua após a publicidade

🟥 EXPULSÃO: Por excesso de reclamação, Jorge Sampaoli levou o vermelho direto do árbitro.

❌EXPULSÃO + EXPULSÃO ANULADA: Alan Patrick (Internacional) disputou com Júnior Alonso (Atlético-MG) subindo um pouco o pé na hora do contato. O juiz, que havia aplicado o vermelho direto para o camisa 10 voltou na sua decisão após revisão sugerida pelo árbitro de vídeo. Alex Stefano viu que Alan atinge com o peito do pé e não solando o tornozelo de Jr. Alonso.

(Texto por Fernanda Gondim)