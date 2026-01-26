Semana de estreia no Brasileirão: Confira a programação completa do Atlético-MG
Galo tem foco na estreia do Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (28)
A semana promete ser intensa para o Atlético. Após conquistar uma grande vitória no clássico contra o Cruzeiro, a primeira da equipe na temporada 2026, o time alvinegro terá pela frente uma sequência de desafios. Além da disputa do Campeonato Estadual, o clube precisará conciliar as atenções com o início do Campeonato Brasileiro, que começa nesta quarta-feira (28).
O triunfo de virada no clássico contra o maior rival aliviou os ânimos e reduziu a pressão que já rondava a Cidade do Galo. Até então, a equipe ainda não havia vencido na temporada: eram quatro empates em quatro partidas, situação que começava a complicar a caminhada no Campeonato Mineiro, especialmente na briga por uma vaga nas semifinais. Com a conquista dos três pontos, o Galo ganhou mais tranquilidade e ampliou as chances de classificação.
No meio da semana, porém, o foco muda completamente. O Atlético vira a chave para a estreia no Campeonato Brasileiro e já enfrenta um grande desafio logo de cara. A equipe alvinegra recebe o forte Palmeiras nesta quarta-feira (28), às 19h,em casa, na Arena MRV.
Agenda semanal do Atlético
Confira os compromissos do Galo na semana:
Segunda-Feira (26) - Treino na cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (27) - Treino na cidade do Galo às 10h
Quarta-Feira (28) - Atlético x Palmeiras às 19h - 1° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)
Quinta-Feira (29) - Treino às 10h na cidade do Galo
Sexta-Feira (30) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Pouso Alegre às 13h
Sábado (31) - Pouso Alegre x Atlético às 16h30 - 6° rodada do Campeonato Mineiro (Estádio Manduzão, Pouso Alegre)
Domingo (1) - Folga - Livre
