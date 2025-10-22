menu hamburguer
Sampaoli valoriza empate do Atlético-MG fora de casa “Muito difícil jogar aqui”

Atlético buscou empate no final da partida

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 22/10/2025
00:36
Sampaoli em Atlético x Independiente del Valle (Foto: Rodrigo Buendía / AFP)
imagem cameraSampaoli em Atlético x Independiente del Valle (Foto: Rodrigo Buendía / AFP)
Nesta terça feira (21), o Atlético empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle no estádio Banco Guayaquil, em Quito no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo buscou o empate já nos acréscimos do segundo tempo e o técnico Sampaoli valorizou o resultado.
Nesta terça feira (21), o Atlético empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle no estádio Banco Guayaquil, em Quito no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo buscou o empate já nos acréscimos do segundo tempo e o técnico Sampaoli valorizou o resultado.

Confira aqui como foi o empate entre Independiente del Valle e Atlético-MG

Após a partida, Sampaoli concedeu entrevista coletiva e avaliou o resultado. O treinador comentou sobre a dificuldade de jogar na casa do del Valle, onde geralmente as equipes saem derrotadas.

"É muito difícil jogar aqui, é um campo onde normalmente as equipes saem derrotadas, além da altitude e todos os elementos que tem uma semifinal.

Sampaoli analisou a partida do Atlético e a diferença entre o primeiro e o segundo tempo.

Acho que o jogo do primeiro tempo foi equilibrado, sem muitas ações, nos faltou um pouco de jogo. Mas no segundo tempo o jogo foi muito melhor, tivemos muitas chances claras para empatar muito antes, inclusive no final podia ter virado. Mas eu valorizo a atitude de jogo do segundo tempo que nos permitiu chegar ao empate.

Substituições de Sampaoli deram certo no Atlético

Sampaoli foi perguntado sobre as alterações no Atlético e principalmente as entradas de Dudu e Hulk, gol e assistência no empate. Ele avaliou que foi importante para dar mais energia para o time buscar o gol.

"As mudanças foram estruturais, com elas tivemos jogadores mais frescos e pontas descansados para partir para jogadas de um contra um. O conjunto de ações no segundo tempo nos permitiu dominar e ter mais controle da partida, não permitindo que o Independiente del Valle tivesse a posse da bola.

Dudu comemora o gol de empate com Sampaoli (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Dudu comemora o gol de empate com Sampaoli (Foto: Pedro Souza / Atlético)

