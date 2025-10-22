Sampaoli valoriza empate do Atlético-MG fora de casa “Muito difícil jogar aqui”

Nesta terça feira (21), o Atlético empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle no estádio Banco Guayaquil, em Quito no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo buscou o empate já nos acréscimos do segundo tempo e o técnico Sampaoli valorizou o resultado.

Nesta terça feira (21), o Atlético empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle no estádio Banco Guayaquil, em Quito no Equador, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana. O Galo buscou o empate já nos acréscimos do segundo tempo e o técnico Sampaoli valorizou o resultado.

continua após a publicidade

Confira aqui como foi o empate entre Independiente del Valle e Atlético-MG

Após a partida, Sampaoli concedeu entrevista coletiva e avaliou o resultado. O treinador comentou sobre a dificuldade de jogar na casa do del Valle, onde geralmente as equipes saem derrotadas.

"É muito difícil jogar aqui, é um campo onde normalmente as equipes saem derrotadas, além da altitude e todos os elementos que tem uma semifinal.

continua após a publicidade

Sampaoli analisou a partida do Atlético e a diferença entre o primeiro e o segundo tempo.

Acho que o jogo do primeiro tempo foi equilibrado, sem muitas ações, nos faltou um pouco de jogo. Mas no segundo tempo o jogo foi muito melhor, tivemos muitas chances claras para empatar muito antes, inclusive no final podia ter virado. Mas eu valorizo a atitude de jogo do segundo tempo que nos permitiu chegar ao empate.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Substituições de Sampaoli deram certo no Atlético

Sampaoli foi perguntado sobre as alterações no Atlético e principalmente as entradas de Dudu e Hulk, gol e assistência no empate. Ele avaliou que foi importante para dar mais energia para o time buscar o gol.

continua após a publicidade

"As mudanças foram estruturais, com elas tivemos jogadores mais frescos e pontas descansados para partir para jogadas de um contra um. O conjunto de ações no segundo tempo nos permitiu dominar e ter mais controle da partida, não permitindo que o Independiente del Valle tivesse a posse da bola.