Atlético-MG e Betim ficam no empate na estreia do Campeonato Mineiro

Atlético e Betim empataram em 1 a 1 neste domingo (11), em jogo válido pela 1° rodada do Campeonato Mineiro. O Galo dominou o primeiro tempo e marcou com Reinier, mas o Betim empatou com Jardel no início da segunda etapa e conseguiu segurar a igualdade no placar.

Atlético e Betim empataram em 1 a 1 neste domingo (11), em jogo válido pela 1° rodada do Campeonato Mineiro. O Galo dominou o primeiro tempo e marcou com Reinier, mas o Betim empatou com Jardel no início da segunda etapa e conseguiu segurar a igualdade no placar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como foi Atlético x Betim?

A partida começou movimentada e com chances para os dois lados. Ambas as equipes buscavam o ataque, e, antes dos 15 minutos já haviam seis finalizações, quatro para o Galo e duas para o Betim.

O Galo criou volume se manteve no campo ofensivo, e logo o primeiro gol saiu. Aos 21 minutos, Reinier tabelou com Rony, ficou de frente para o goleiro Jori e com muita tranquilidade deu um toque por cima abrindo o placar para os mandantes.

continua após a publicidade

O jogo seguiu animado após o gol e com o Atlético permanecendo no campo ofensivo em busca do segundo, mas sem grandes oportunidades. Por outro lado, o Betim se defendia como podia e não conseguia encaixar um contra-ataque para levar perigo a meta de Éverson.

Reinier comemora gol pelo Atlético (Foto: Luan Martins/Gazeta Press)

O que o Betim não conseguiu fazer durante todo o primeiro tempo, atacar o Galo, fez em dois minutos da segunda etapa e encontrou o gol de empate. Após roubada de bola na intermediária, Diego Jardel avançou e deu um toque sutil por cima de Éverson deixando tudo igual na partida.

continua após a publicidade

Após sofrer o empate, o Galo se jogou ao ataque buscando voltar a frente do placar. No entanto, o Betim acertou a marcação, e conseguia anular as principais jogadas ofensivas do alvinegro.

A equipe de Belo Horizonte continuou tentando chegar e criar oportunidades, no entanto nenhuma com perigo a meta do goleiro Jori. Já o Betim quando tinha a bola tentava encaixar contra -ataques mas não conseguia concluir as jogadas.

Já nos acréscimos, Rony em uma jogada acrobática e depois Reinier parando no goleiro Jori quase deram a vitória ao Atlético, mas o empate permaneceu no placar.

Jardel marcou para o Betim (Foto: Luan Martins / GazetaPress)

Próximos jogos de Atlético e Betim

As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (14) pela 2° rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético vai a Montes Claros enfrentar o North às 19h30, enquanto o Betim joga em casa contra o Uberlândia às 18h30.

Ficha do jogo

Atlético-MG 1 x 1 Betim

1° rodada - Campeonato Mineiro

📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro às 18h (horário de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

🥅 Gols: Reinier (21'/1°T) - Atlético

Diego Jardel (2'/2°T) - Betim

🟨 Cartões amarelos: Natanael, Vitão (CAM)

Vitinho (BETIM)

🟥 Cartões vermelhos:

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão (Vitor Hugo) e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe (Murillo); Cuello, Rony e Cadu (Índio)

Betim (Técnico: Émerson Ávila)

Jori; Danilo, Jean Carlos, Gabriel Marques (Tallisson) e Pedro Henrique; Miticov (Cauã), Eric Salles, Vitinho; Diego Jardel (Riquelmy) Paulo Henrique (Vitinho) e Maycon Rangel.

🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira

📺 VAR: Marco Aurelio Augusto