Atlético-MG e Betim ficam no empate na estreia do Campeonato Mineiro
Galo teve as principais oportunidades mas não conseguiu transformá-las em gols
Atlético e Betim empataram em 1 a 1 neste domingo (11), em jogo válido pela 1° rodada do Campeonato Mineiro. O Galo dominou o primeiro tempo e marcou com Reinier, mas o Betim empatou com Jardel no início da segunda etapa e conseguiu segurar a igualdade no placar.
Como foi Atlético x Betim?
A partida começou movimentada e com chances para os dois lados. Ambas as equipes buscavam o ataque, e, antes dos 15 minutos já haviam seis finalizações, quatro para o Galo e duas para o Betim.
O Galo criou volume se manteve no campo ofensivo, e logo o primeiro gol saiu. Aos 21 minutos, Reinier tabelou com Rony, ficou de frente para o goleiro Jori e com muita tranquilidade deu um toque por cima abrindo o placar para os mandantes.
O jogo seguiu animado após o gol e com o Atlético permanecendo no campo ofensivo em busca do segundo, mas sem grandes oportunidades. Por outro lado, o Betim se defendia como podia e não conseguia encaixar um contra-ataque para levar perigo a meta de Éverson.
O que o Betim não conseguiu fazer durante todo o primeiro tempo, atacar o Galo, fez em dois minutos da segunda etapa e encontrou o gol de empate. Após roubada de bola na intermediária, Diego Jardel avançou e deu um toque sutil por cima de Éverson deixando tudo igual na partida.
Após sofrer o empate, o Galo se jogou ao ataque buscando voltar a frente do placar. No entanto, o Betim acertou a marcação, e conseguia anular as principais jogadas ofensivas do alvinegro.
A equipe de Belo Horizonte continuou tentando chegar e criar oportunidades, no entanto nenhuma com perigo a meta do goleiro Jori. Já o Betim quando tinha a bola tentava encaixar contra -ataques mas não conseguia concluir as jogadas.
Já nos acréscimos, Rony em uma jogada acrobática e depois Reinier parando no goleiro Jori quase deram a vitória ao Atlético, mas o empate permaneceu no placar.
Próximos jogos de Atlético e Betim
As duas equipes voltam a entrar em campo na próxima quarta-feira (14) pela 2° rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético vai a Montes Claros enfrentar o North às 19h30, enquanto o Betim joga em casa contra o Uberlândia às 18h30.
Ficha do jogo
Atlético-MG 1 x 1 Betim
1° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: domingo, 11 de janeiro às 18h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
🥅 Gols: Reinier (21'/1°T) - Atlético
Diego Jardel (2'/2°T) - Betim
🟨 Cartões amarelos: Natanael, Vitão (CAM)
Vitinho (BETIM)
🟥 Cartões vermelhos:
Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Éverson, Natanael, Junior Alonso, Vitão (Vitor Hugo) e Kauã Pascini; Alan Franco, Reinier, Iseppe (Murillo); Cuello, Rony e Cadu (Índio)
Betim (Técnico: Émerson Ávila)
Jori; Danilo, Jean Carlos, Gabriel Marques (Tallisson) e Pedro Henrique; Miticov (Cauã), Eric Salles, Vitinho; Diego Jardel (Riquelmy) Paulo Henrique (Vitinho) e Maycon Rangel.
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira
📺 VAR: Marco Aurelio Augusto
