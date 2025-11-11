Sampaoli ganha dois reforços no Atlético-MG diante do Fortaleza

O técnico Sampaoli poderá contar com o retorno de dois jogadores no Atlético para partida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (12) o Galo recebe o Fortaleza às 20h30 na Arena MRV, em jogo atrasado da 16° rodada.

O zagueiro Ruan e o meio campo Bernard, voltam à ficar a disposição após cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Sport, na vitória de virada por 4 a 2 em Recife no último sábado (8).

No entanto, Sampaoli tem três desfalques para a partida. Junior Alonso (Paraguai), Iván Román (Chile) e Alan Franco (Equador) foram convocados para suas respectivas seleções na data fifa e ficam de fora da programação do Atlético.

Além dele, o Atlético ainda conta com quatro lesionados no departamento médico; Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia e só voltam a atuar em 2026. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

Situação do Galo no Brasileirão

O Atlético vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro, não perde há quatro jogos, são três vitórias e um empate. O cenário passou de briga contra o rebaixamento para busca por vaga direta à Libertadores 2026. O Alvinegro ocupa a 9° colocação com 43 pontos.

Equipe comemora gol na vitória sobre o Sport (Foto: Pedro Souza)

Agenda do Galo

O compromisso tratado como mais importante pela diretoria e torcida alvinegra é a decisão da Sul-Americana. O Galo enfrenta o Lanús no dia 22 de Novembro em Assunção no Paraguai (campo neutro), em busca da taça continental e acesso direto à Libertadores 2026. No entanto ainda tem seis jogos para cumprir pelo Campeonato Brasileiro. Confira os jogos até o fim da temporada;

12/11 – 20:30 | Atlético-MG x Fortaleza

16/11 – 19:00 | Red Bull Bragantino x Atlético-MG

22/11 – 17:00 | Lanús (ARG) x Atlético-MG

25/11 – 21:30 | Atlético-MG x Flamengo

30/11 – 18:30 | Fortaleza x Atlético-MG

03/12 – à confirmar | Atlético-MG x Palmeiras

07/12 – à confirmar | Atlético-MG x Vasco