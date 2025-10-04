Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva e não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe. Segundo o treinador, o Atlético apresentou um retrocesso em relação ao que vinha mostrando nas últimas rodadas.

Na noite deste sábado (4), o Atlético-MG foi superado pelo Fluminense por 3 a 0 no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mineiro teve uma atuação muito abaixo do esperado, mostrando pouca produtividade no ataque e fragilidade na defesa, facilitando a vitória do Tricolor carioca.

Após a partida, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva e não escondeu a insatisfação com o desempenho da equipe. Segundo o treinador, o Atlético apresentou um retrocesso em relação ao que vinha mostrando nas últimas rodadas.

“Foi uma partida em que a equipe não teve nenhuma possibilidade de vencer. A verdade é que demos um ou dois passos para trás em relação ao que o time vinha evoluindo. Estivemos muito desorganizados, e isso ficou claro em campo”.

Escolhas para o time titular

Na coletiva após a derrota por 3 a 0 para o Fluminense, o técnico Jorge Sampaoli comentou decisões que chamaram atenção na escalação do Atlético, como a opção por deixar Gustavo Scarpa no banco de reservas. Questionado sobre o motivo, o treinador foi direto ao dizer que foi uma escolha técnica para a partida. Ele destacou que, mesmo com a entrada de Scarpa no intervalo, a equipe não apresentou melhora. “Foi uma opção para a partida. Com a entrada dele no segundo tempo, o time não melhorou. Nenhuma das mudanças teve efeito”

Outro ponto abordado foi a decisão de escalar Guilherme Arana como titular no lugar de Caio Paulista, que vinha de boas atuações. Segundo o treinador, a escolha foi baseada no critério físico, e que é necessário fazer rotação no elenco.

“A ideia é jogar com quem tem mais energia. Precisamos de todos. A rotação tem a ver com jogadores que não estão 100%. O Arana estava descansado e o escolhemos”.

Scarpa em campo após entrar no segundo tempo (Foto: Pedro Souza)

Preocupação com o time do Atlético

O treinador finalizou a coletiva mostrando-se preocupado com a equipe. “O que mais me deixa preocupado para o futuro é que o time perdeu a convicção. Nas derrotas para Cruzeiro e para Botafogo o time perdeu mas jogou de outra forma. Hoje a verdade é que não foi do jeito que esperava, estou surpreendido, esperava outro rendimento.