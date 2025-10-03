Atlético-MG irá usar camisa especial em alusão ao Outubro Rosa

Em apoio à campanha Outubro Rosa, o Atlético-MG lançou um uniforme rosa exclusivo para os goleiros das equipes masculina e feminina, que será usado durante o mês de outubro. A ação tem como objetivo conscientizar sobre a prevenção do câncer de mama e do colo do útero. A camisa não será comercializada. A estreia do uniforme acontece neste sábado (4). Às 15h, as Vingadoras enfrentam o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, e às 18h30, o time masculino encara o Fluminense no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Em apoio à campanha Outubro Rosa, o Atlético-MG preparou uma ação especial de conscientização. Durante todo o mês, os goleiros das equipes masculina e feminina do clube utilizarão um uniforme exclusivo na cor rosa, símbolo da luta contra o câncer de mama. A camisa, no entanto, não será comercializada e terá uso exclusivo nos jogos do período.

Segundo o clube, a iniciativa tem como objetivo reforçar a importância da prevenção e do controle do câncer de mama e do colo do útero, doenças que afetam majoritariamente as mulheres.

De acordo com o Ministério da Saúde, o principal sintoma do câncer de mama é o aparecimento de um nódulo geralmente indolor, rígido e com formato irregular. Ainda segundo especialistas, exames de rotina, a prática regular de atividades físicas, uma alimentação saudável e o diagnóstico precoce são fatores essenciais na luta contra a doença.

A estreia do uniforme especial ocorrerá no próximo sábado (4). A partir das 15h, o time feminino do Atlético, as Vingadoras, entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, em um clássico contra o Cruzeiro. Mais tarde, às 18h30, será a vez da equipe masculina. O time enfrenta o Fluminense, no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Camisa Atlético Outubro Rosa 2022

Em 2022, o Atlético também aderiu ao Outubro Rosa com o lançamento de uma camisa especial na cor da campanha. Naquele ano, o uniforme foi desenvolvido para os jogadores de linha, ao contrário de 2025, em que a camisa será utilizada exclusivamente pelos goleiros das equipes masculina e feminina.

A edição de 2022 teve grande aceitação por parte da torcida e se tornou um sucesso de vendas. Em poucos dias, o modelo se esgotou nas lojas online do clube, restando apenas algumas unidades nas lojas físicas, que também se esgotaram rapidamente.

