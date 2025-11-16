Sampaoli diz que é preciso 'corrigir erros defensivos' do Atlético-MG antes de decisão
Galo sofreu sete gols nos últimos três jogos
Na noite deste domingo (16), o Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Bragantino em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Sampaoli analisou o desempenho da equipe e frisou em corrigir os erros defensivos que vem ocorrendo nos últimos jogos.
Para o treinador atleticano, o primeiro tempo foi equilibrado e com chances para os dois lados. No segundo o rendimento da equipe caiu e o Bragantino soube aproveitar as oportunidades.
"Acho que o primeiro tempo foi equilibrado tivemos chances claras e não aproveitamos. Tomamos o gol no nosso melhor momento, eles chegaram e converteram. A partir daí, o jogo começou a se complicar, e ficamos com um jogador a menos."
No entanto, mesmo saindo derrotado Sampaoli destacou o espírito do Atlético em sempre buscar o gol e o ataque.
"O que eu destaco da equipe nesta derrota, é que ainda com um jogador menos foi sempre buscar o ataque. Uma coisa que nunca saiu da cabeça dos jogadores.
Sampaoli busca corrigir problemas defensivos do Atlético
Sampaoli destacou que busca corrigir os problemas defensivos do Atlético. Segundo ele antes o problema era ofensivo e este foi melhorado, agora a defesa é o que se deve melhorar para a reta final da temporada.
"Antes o problema era ofensivo, e agora é defensivo. Criávamos pouco e agora criamos bastante, mas os rivais fazem gol na gente. Isso é o que temos que corrigir durante a semana. "
Sampaoli analisou que o meio campo do Atlético também tem influencia nos problemas defensivos e que é algo pra ser ajustado.
"O meio campo deve deve melhorar um pouco o jeito de jogar e também a combatividade, para não ser superado nas partidas. Eu acho que nesse aspecto, em jogos equilibrados, nos faltou ganhar duelos no meio do campo.
