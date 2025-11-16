Sampaoli diz que é preciso 'corrigir erros defensivos' do Atlético-MG antes de decisão

Na noite deste domingo (16), o Atlético foi derrotado por 2 a 0 para o Bragantino em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Sampaoli analisou o desempenho da equipe e frisou em corrigir os erros defensivos que vem ocorrendo nos últimos jogos.

Na noite deste domingo (16), o Atlético foi derrotado por 2 a 0 pelo Bragantino em jogo adiantado da 37° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Sampaoli analisou o desempenho da equipe e frisou em corrigir os erros defensivos que vem ocorrendo nos últimos jogos.

Para o treinador atleticano, o primeiro tempo foi equilibrado e com chances para os dois lados. No segundo o rendimento da equipe caiu e o Bragantino soube aproveitar as oportunidades.

"Acho que o primeiro tempo foi equilibrado tivemos chances claras e não aproveitamos. Tomamos o gol no nosso melhor momento, eles chegaram e converteram. A partir daí, o jogo começou a se complicar, e ficamos com um jogador a menos."

No entanto, mesmo saindo derrotado Sampaoli destacou o espírito do Atlético em sempre buscar o gol e o ataque.

"O que eu destaco da equipe nesta derrota, é que ainda com um jogador menos foi sempre buscar o ataque. Uma coisa que nunca saiu da cabeça dos jogadores.

Sampaoli à beira do gramado (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Sampaoli busca corrigir problemas defensivos do Atlético

Sampaoli destacou que busca corrigir os problemas defensivos do Atlético. Segundo ele antes o problema era ofensivo e este foi melhorado, agora a defesa é o que se deve melhorar para a reta final da temporada.

"Antes o problema era ofensivo, e agora é defensivo. Criávamos pouco e agora criamos bastante, mas os rivais fazem gol na gente. Isso é o que temos que corrigir durante a semana. "

Sampaoli analisou que o meio campo do Atlético também tem influencia nos problemas defensivos e que é algo pra ser ajustado.

"O meio campo deve deve melhorar um pouco o jeito de jogar e também a combatividade, para não ser superado nas partidas. Eu acho que nesse aspecto, em jogos equilibrados, nos faltou ganhar duelos no meio do campo.