Entrada de Igor Gomes assusta a web em Bragantino x Atlético-MG: 'Tá louco'
Time paulista venceu o Galo pelo Brasileirão
O Red Bull Bragantino venceu o Atlético-MG por 2 a 0, em jogo adiantado do Brasileirão, neste domingo (16), no Estádio Cícero de Souza Marques. O jogo contou com a expulsão do meia Igor Gomes após uma entrada dura em Fernando. O lance assustou internautas nas redes sociais.
A situação aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo, quando o Atlético-MG já perdia por 2 a 0. O árbitro Marcelo de Lima Henrique expulsou Igor Gomes pela entrada. Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 45 pontos, na oitava posição, enquanto o Galo é o 10°, com 44.
Como foi Bragantino x Atlético
A partida começou movimentada, com trocas de posse e as duas equipes buscando o ataque, porém sem chances claras. A primeira oportunidade mais importante foi do Atlético, aos 13 minutos com um chute bloqueado de Guilherme Arana que resultou em escanteio. Neste, Rony cabeceou e o goleiro Cleiton fez uma boa intervenção.
Três minutos depois o Bragantino chegou pela primeira vez. Sasha recebeu livre na área e na hora de finalizar foi travado pela defesa que chegou na cobertura.
Após alguns minutos sem grandes chances, o Massa Bruta criou a principal até então. Jhon Jhon carregou pela esquerda e invadiu a área, bateu colocado e a bola passou perto do ângulo do goleiro Éverson, que não teria o que fazer. A oportunidade fez a equipe paulista crescer na partida e ter mais volume ofensivo.
Aos 35 outra grande oportunidade perdida por Sasha. Jhon Jhon tocou entre a defesa alvinegra e o atacante tentou de cavadinha mas a bola saiu muito forte encobrindo o gol. No lance seguinte foi o Galo quem chegou, após ótima jogada, Dudu passou para Bernard que cara a cara com Cleiton tentou de bico mas errou o alvo. O Bragantino foi melhor na primeira etapa mas desperdiçou chances que poderia já colocar o time a frente do placar.
O Atlético voltou melhor para o segundo tempo, com mais presença ofensiva. Logo aos 5 minutos Hulk bateu uma falta e obrigou Cleiton a fazer uma grande defesa espalmando para o escanteio. Após a cobrança a bola sobrou para Dudu que finalizou e a defesa afastou quase em cima da linha.
Mesmo com o Galo voltando em cima, foi o Bragantino quem abriu o placar, aos 10 minutos. Jhon Jhon fez boa jogada pela esquerda, tocou para Capixaba que chutou cruzado encontrando Lucas Barbosa na segunda trave que empurrou de carrinho para o gol. 1 a 0 Massa Bruta. O Bragantino cresceu na partida e cinco minutos depois ampliou o placar. Jhon Jhon cruzou uma falta da intermediária e o zagueiro Gustavo Marques em um belo cabeceio deslocou o goleiro Éverson. 2 a 0 para os paulistas.
Mesmo perdendo o Atlético não demonstrou reação, e viu sua situação ficar ainda mais difícil aos 29 minutos. Igor Gomes deu uma entrada forte em Fernando e recebeu o cartão vermelho, deixando o Galo com um a menos na reta final da partida. Com um a mais e a vantagem no placar o Bragantino controlou o final da partida e até teve chance de ampliar mas perdeu algumas oportunidades.
