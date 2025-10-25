Sampaoli comemora vitória mas analisa ataque do Atlético-MG 'Ainda não evoluímos tanto'

Neste sábado (25) o Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo marcado por gol mais rápido da competição, aos 23 segundos de jogo. Após a partida, Sampaoli valorizou a vitória mas analisou o ataque do Galo, que segundo o treinador ainda precisa melhorar.

Neste sábado (25) o Atlético venceu o Ceará por 1 a 0 na Arena MRV, em jogo marcado por gol mais rápido da competição, aos 23 segundos de jogo. Após a partida, Sampaoli valorizou a vitória mas analisou o ataque do Galo, que segundo o treinador ainda precisa melhorar.

Sampaoli iniciou a entrevista comentando a importância da vitória na partida, em confronto tratado como "final" para o Atlético, uma vez que as equipes estavam a apenas dois de diferença e brigam pra distanciar da zona de rebaixamento. Com o resultado, o galo abriu cinco pontos do Vitória, primeiro time da zona.

"O jogo era uma final para nós, nós vínhamos de um viagem longa e tínhamos que jogar essa partida com um rival direto em uma zona incómoda da tabela. Eu acho que o time fez o gol rápido, isso gerou poucos ataque da equipe e que não tivéssemos mais chances de fazer outro gol".

Ataque do Atlético ainda precisa evoluir

Sampaoli comentou sobre a vitória simples e apenas um gol marcado na partida. Para ele, o ataque precisa ser mais contundente e evoluir para marcar mais gols e ajudar a vencer as partidas.

" Tem que evoluir, ainda não teve uma grande evolução, basicamente os atacantes não estão convertendo, mas esperemos que para a Terça-feira o time tenha mais clareza no último passe, na última jogada. Então, sempre estamos esperançados que os jogadores que jogam no último terceiro tenham a contundência para ganhar jogos. Se não, em uma partida como hoje, que eram definitivos ou finais, vamos nos complicar.

Hulk é importante para o Atlético

O treinador ainda afirmou a importância de Hulk para a equipe e o trabalho para que o atleta esteja 100% nas partidas.

"É um jogador que nós precisamos dele como na jogada do gol no Equador e hoje no segundo tempo com os disparos em velocidade. Estamos tentando otimizar sua condição da maneira que podemos, e pensando sempre que ele pode resolver partidas."