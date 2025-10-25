menu hamburguer
Gol relâmpago do Atlético-MG impressiona torcedores: 'Quebrou um tabu'

Galo recebe o Ceará pela 30ª rodada do Brasileirão

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
16:58
Atlético-MG comemora gol diante do Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG
imagem cameraAtlético-MG comemora gol diante do Ceará (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG
Jogando diante de sua torcida, o meia Alan Franco marcou o gol mais rápido desta edição do Campeonato Brasileiro e abriu o placar para o Atlético-MG contra o Ceará, com apenas 22 segundos de jogo. Após o lance, os torcedores usaram as redes sociais para elogiar o jogador equatoriano. 

Buscando a vitória para garantir mais tranquilidade na tabela de classificação, o Galo começou pressionando o Ceará. Além do gol relâmpago, Alan Franco marcou pela primeira vez com a camisa do Atlético-MG e atingiu uma marca histórica: o centésimo gol do clube na Arena MRV.   

Nas redes sociais, os torcedores elogiaram o meia equatoriano. Um dos internautas destacou que sempre defendeu a titularidade de Alan Franco, que segundo ele, é craque de bola. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Atlético-MG vai assumindo a 12ª colocação, com 36 pontos somados. Já o Ceará cai para a 14ª posição, com um ponto a menos em relação ao adversário.

Alan franco autor do gol e Dudu que deu a assistência (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Alan franco autor do gol e Dudu que deu a assistência (Foto: Pedro Souza / Atlético)

