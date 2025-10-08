Rony comemora fim de jejum pelo Atlético-MG

Rony voltou a marcar após jejum de 23 partidas sem balançar as redes pelo Galo. O atacante fez o terceiro gol da vitória de 3 a 1 do Atlético sobre o Sport na Arena MRV em jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro.

O último gol do atacante havia sido na vitória sobre o Ceará por um 1 a 0, há mais de quatro meses atrás, no dia 1° de junho. Rony deu entrevista pós jogo e ressaltou que tudo é uma fase, e que esse momento de marcar novamente voltaria.

"Tudo é uma fase, tudo é uma tempestade. A gente sabe que quando tem tempestade, ela uma hora passa, e quando tem coisas boas também, as fases boas também passam, e a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação. Minha fé me fortalece e me faz amadurecer ainda mais"

Rony em partida Atlético x Sport (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Rony ainda comentou sobre o gol e agradeceu a Biel, companheiro de ataque que, livre, deu o passe para o atacante voltar a balançar as redes. Para ele isso demostra a força do grupo e que estão fechados para melhorar a situação do Atlético.

"Vou agradecer a ele (Biel) no vestiário pela assistência, ele poderia ter finalizado e me deu o passe. Muito feliz por isso, ver o quanto o nosso grupo é unido, é um grupo que briga a cada dia para querer melhorar".

Temporada de Rony pelo Atlético

Rony teve um início excelente pelo Galo, foram seis gols marcados nas primeiras dez partidas com a camisa alvinegra. Porém seu desempenho acompanhou o do time, a queda do elenco fez com que Rony não tivesse boas atuações e acumulasse esse jejum de 23 partidas sem marcar. Mesmo sem os gols, o atacante vêm sendo titular da equipe de Sampaoli. Na temporada pelo Atlético disputou 49 partidas, fez 11 gols e deu duas assistências.