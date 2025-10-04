Rony analisa partida mas foge sobre seu jejum de gols
Atacante não marca a 23 partidas
Neste sábado, o Atlético foi derrotado por 3 a 0 pelo Fluminense no Maracanã, em jogo válido pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Rony falou com a imprensa sobre o jogo, mas desviou quando perguntado sobre seu jejum de gols.
Para o atacante, o formato de jogo do Atlético não encaixou. Disse que time não soube jogar a partida e fazer o que treinaram durante a semana.
“Jogo difícil, onde não conseguimos implantar o nosso ritmo em jogo, que nós trabalhamos dois dias atrás. infelizmente não encaixou o nosso formato. A gente deixou mais uma vez um pouco a desejar na pegada. Eu acho que faltou a gente ser um pouco mais ousado, um jogo onde precisava chegar um pouquinho mais forte, e a equipe infelizmente não conseguiu fazer isso.
Perguntado sobre seu jejum de gols, o atacante esquivou e apenas comentou sobre não conseguir finalizar as jogadas na partida. Para ele o único a se fazer é continuar trabalhando.
“Infelizmente fico triste por não ter finalizado nenhuma bola, mas tem que seguir trabalhando, não tem que falar muito, tem que seguir trabalhando e no próximo jogo tem que dar mais”
Números de Rony pelo Atlético
Rony chegou no início da temporada ao Atlético com muita expectativa. Seu começo foi até interessante, marcando alguns gols e fazendo boas atuações. Porém seu rendimento foi caindo e atualmente acumula um jejum de 23 partidas sem marcar. Ao total tem 48 partidas, com 10 gols anotados e apenas uma assistência
Atlético no Brasileirão
O Atlético tem 29 pontos e ocupa a 15° posição. O radar de alerta está ligado uma vez que o Vitória, primeiro time da zona de rebaixamento tem 25 e ainda joga na rodada.
