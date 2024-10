Ônibus do Atlético-MG interrompe trajeto em função da falta de segurança em Buenos Aires (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 20:08 • Belo Horizonte

O ônibus que levava a delegação do Atlético-MG ao estádio Monumental de Nuñez precisou interromper seu trajeto devido a preocupação com a falta de segurança. Segundo o presidente do clube, Sérgio Coelho, a polícia argentina não garantiu uma chegada segura ao local do confronto contra o River Plate, pela semifinal da Conmebol Libertadores, nesta terça-feira (29).

Em entrevista à ESPN, Sérgio Coelho afirmou que o policiamento foi insuficiente para garantir a segurança da delegação do Galo.

- Aquele policial disse que não tem segurança para ir para o estádio. Quero que ele assuma publicamente que não tem segurança que nós não vamos para o jogo. Se não tem segurança, não tem jogo. Simples assim. Se não tem segurança no translado, imagina lá dentro - declarou o presidente.

Por volta das 19h20, a delegação alvinegra saiu do hotel com destino ao estádio, com alguns minutos de atraso em relação ao horário programado. Ainda na hospedagem, o presidente já manifestava insatisfação com a falta de segurança, uma situação que se agravou ao longo do percurso.

No meio do caminho, o presidente Sérgio Coelho, Victor Bagy, diretor de futebol, e alguns membros da direção deixaram o ônibus para conversar com a polícia em busca de soluções seguras para a chegada do clube.

Ônibus com delegação do Atlético-MG tem percurso interrompido antes de chegar ao Monumental de Nuñez por falta de segurança (Foto: Reprodução/ESPN)

-A segurança é do time da casa. O policial disse que não tem segurança - declarou o presidente.

A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília). No caminho para o estádio, torcedores do Galo foram apedrejados em um ônibus por torcedores do River Plate. Segundo testemunhas, apenas um atleticano se feriu, e o veículo seguiu rumo ao Monumetal em segurança.

