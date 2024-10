River x Atlético-MG: ônibus com torcedores do Galo é apedrejado

Ônibus com torcedores do Atlético-MG é apedrejado a caminho do Monumental de Nuñez (Foto: Divulgação/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 19:38 • Buenos Aires (ARG)

Um ônibus com torcedores do Atlético-MG foi alvo de pedradas na noite desta terça-feira (29) quando seguia em direção ao estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina, onde o Galo enfrenta o River Plate pelo jogo de volta da semifinal da Conmebol Libertadores. O veículo, que estava sendo escoltado pela polícia, foi apedrejado por torcedores que usavam uniforme do time argentino

Ônibus que levava torcedores do Atlético-MG para o Monumental de Nuñez é atingido por pedradas na Argentina (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Uma janela do ônibus foi quebrada e um torcedor do Galo foi atingido pelos estilhaços do vidro, ficando levemente ferido. Após o ataque, o grupo conseguiu seguir para o estádio em segurança.

Vantagem fora de casa

O Atlético busca a classificação para a final na Argentina após vencer na Arena MRV, no jogo de ida, por 3 a 0, com dois gols de Deyverson e um gol de Paulinho. O time mineiro pode perder por até dois gols de diferença para chegar à decisão. Se o River vence por três gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis.

O Galo chega à semifinal da Libertadores após ser o primeiro colocado do seu grupo, com 15 pontos, e o segundo melhor colocado geral dessa fase, só atrás dos 16 pontos do próprio time argentino.

A matéria segue em atualização.