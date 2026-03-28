Liberado pelo DM: Domínguez ganha reforço para montar a defesa do Atlético-MG

Domínguez ganhou uma nova opção para montar o sistema defensivo do Atlético para a próxima partida. Trata-se do zagueiro Vitor Hugo, que foi liberado pelo departamento médico e já pode participar normalmente dos treinamentos com o grupo.

Domínguez ganhou uma nova opção para montar o sistema defensivo do Atlético para a próxima partida. Trata-se do zagueiro Vitor Hugo, que foi liberado pelo departamento médico e já pode participar normalmente dos treinamentos com o grupo.

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O Atlético informou neste sábado que o defensor está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha esquerda, sofrida durante a partida contra o Internacional, no último dia 11. Desde então, ele vinha em tratamento e agora retorna como alternativa para a zaga.

Além de Vitor Hugo, Domínguez conta com Lyanco e Ruan como opções defensivas. No entanto, dois jogadores do setor estão a serviço de suas seleções: Iván Román, convocado pelo Chile, e Junior Alonso, pelo Paraguai. Por conta da logística de retorno após a Data Fifa, há a possibilidade de que ambos não estejam disponíveis para a próxima partida.

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O Atlético enfrenta a Chapecoense na próxima quinta-feira (2), às 19h, na Arena Condá, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Jogadores no departamento médico do Atlético

O clube ainda tem dois atletas em recuperação. Maycon sofreu a mesma lesão de Vitor Hugo, um problema na panturrilha esquerda, durante um treinamento preparatório para o clássico contra o Cruzeiro, na final do Campeonato Mineiro, uma semana antes.

Já o jovem volante Índio enfrenta uma situação mais delicada. Ele sofreu uma entorse com lesões no ligamento cruzado posterior e no ligamento colateral medial. Como parte do tratamento, o jogador está sendo submetido a um procedimento com células-tronco, semelhante ao realizado recentemente por Alexsander.

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