Convocados podem perder a próxima partida do Atlético-MG: confira a logística de retorno

O Atlético tem sete jogadores convocados para suas seleções durante a Data FIFA. Embora, em teoria, os compromissos internacionais terminem antes do início da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a logística de retorno ao Brasil e a condição física dos atletas tornam a presença deles na partida seguinte uma incógnita.

O Atlético tem sete jogadores convocados para suas seleções durante a Data FIFA. Embora, em teoria, os compromissos internacionais terminem antes do início da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, a logística de retorno ao Brasil e a condição física dos atletas tornam a presença deles na partida seguinte uma incógnita.

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Convocados do Atlético-MG se apresentam as seleções: confira agenda de jogos

Foram convocados: Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado (Equador); Júnior Alonso (Paraguai); Iván Román (Chile); Cissé (Guiné); e Vitão, que integra a Seleção Brasileira sub-20.

As partidas acontecem em diferentes partes do mundo, o que dificulta o retorno em tempo hábil. Além das longas viagens, há também a questão física: alguns atletas podem atuar por muitos minutos antes de embarcar de volta ao Brasil, o que impacta diretamente nas condições para jogo.

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O próximo compromisso do Atlético será na quinta-feira (2), às 19h, contra a Chapecoense, na Arena Condá. De acordo com apuração do Lance!, os jogadores não retornarão em voo fretado, o que aumenta a incerteza sobre a participação deles na partida.

Os equatorianos fazem seu último jogo na terça-feira, em Eindhoven, na Holanda. No mesmo dia, o Paraguai de Alonso atua em Lens, na França, enquanto Vitão joga em São Paulo pela seleção sub-20. Já na segunda-feira, um dia antes, Iván Román entra em campo pelo Chile, em Auckland, na Nova Zelândia, e Cissé defende a Guiné em Alexandria, no Egito.

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Diante desse cenário, o técnico Eduardo Domínguez pode optar por priorizar os jogadores que permaneceram treinando na Cidade do Galo durante a Data FIFA, visando a melhor condição física para o confronto diante da Chapecoense.

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