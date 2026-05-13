menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético visita o Ceará por classificação e prêmio milionário na Copa do Brasil

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (13) no Castelão

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 13/05/2026
05:00
Favorite o Lance! no Google
Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraAtlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético visita o Ceará nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, a partida vale uma premiação milionária para quem avançar na competição.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético visita o Ceará nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, a partida vale uma premiação milionária para quem avançar na competição.

continua após a publicidade

O time mineiro chega em vantagem após vencer o confronto de ida por 2 a 1, na Arena MRV. Com isso, o Galo joga por um empate para garantir a classificação. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso o Vozão triunfe por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Atlético chega para o duelo após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV, em partida na qual sofreu o gol de empate nos minutos finais e deixou escapar a vitória. Do outro lado, o Ceará vive um momento de instabilidade e vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa, pela Série B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Premiação milionária

Além da vaga nas oitavas de final, o Atlético também está de olho na premiação milionária da Copa do Brasil. Até aqui, apenas pela participação na competição, o Galo já garantiu cerca de R$ 2 milhões em premiações.

Caso confirme a classificação diante do Ceará, o clube mineiro irá embolsar mais aproximadamente R$ 3 milhões pela vaga na próxima fase. Os valores pagos pela CBF aumentam a cada etapa da competição. Se seguir avançando, o Atlético poderá ampliar ainda mais a premiação acumulada na temporada. Confira os valores das próximas fases:

continua após a publicidade
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões
  • Quartas de final: R$ 4 milhões
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões
Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

🤑 Ganhe até R$100 em aposta extra na Esportivabet - somente hoje. Confira as regras
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias