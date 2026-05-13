Atlético visita o Ceará por classificação e prêmio milionário na Copa do Brasil

O Atlético visita o Ceará nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, a partida vale uma premiação milionária para quem avançar na competição.

O Atlético visita o Ceará nesta quarta-feira (13), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Além da vaga nas oitavas de final, a partida vale uma premiação milionária para quem avançar na competição.

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O time mineiro chega em vantagem após vencer o confronto de ida por 2 a 1, na Arena MRV. Com isso, o Galo joga por um empate para garantir a classificação. Já o Ceará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso o Vozão triunfe por apenas um gol, a decisão da vaga será nos pênaltis.

O Atlético chega para o duelo após empatar por 1 a 1 com o Botafogo, na Arena MRV, em partida na qual sofreu o gol de empate nos minutos finais e deixou escapar a vitória. Do outro lado, o Ceará vive um momento de instabilidade e vem de derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, em casa, pela Série B.

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Premiação milionária

Além da vaga nas oitavas de final, o Atlético também está de olho na premiação milionária da Copa do Brasil. Até aqui, apenas pela participação na competição, o Galo já garantiu cerca de R$ 2 milhões em premiações.

Caso confirme a classificação diante do Ceará, o clube mineiro irá embolsar mais aproximadamente R$ 3 milhões pela vaga na próxima fase. Os valores pagos pela CBF aumentam a cada etapa da competição. Se seguir avançando, o Atlético poderá ampliar ainda mais a premiação acumulada na temporada. Confira os valores das próximas fases:

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Oitavas de final : R$ 3 milhões

: R$ 3 milhões Quartas de final : R$ 4 milhões

: R$ 4 milhões Semifinal : R$ 9 milhões

: R$ 9 milhões Vice-campeão : R$ 34 milhões

: R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

Atlético Copa do Brasil (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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