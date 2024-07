Reforços do Atlético-MG já podem estrear? O Lance! te responde

Gabriel Milito tem três reforços para a sequência da temporada







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 19:56 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético anunciou, até o momento, a chegada de três reforços para a sequência da temporada: os zagueiros Júnior Alonso e Lyanco, além do meia Bernard. Todos eles já estão regularizados e podem entrar em campo contra o Juventude, nesta terça-feira (16), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Bernard já treina na Cidade do Galo há um mês para o seu retorno. Alonso estava com a Seleção do Paraguai na disputa da Copa América e também está em condições. A tendência, portanto, é que eles entrem em campo no duelo contra o time gaúcho. Ainda não é possível garantir que ambos serão titulares.

Alonso foi um pedido do técnico Gabriel Milito. Ao ser anunciado pelo Atlético-MG, para a vaga de Luiz Felipe Scolari, o argentino declarou que gostaria de um zagueiro canhoto. Além disso, o paraguaio tem estilo de jogo que agrada o treinador.

Já Bernard pode aparecer entre os titulares para suprir a ausência constante de Zaracho. Desde que deixou o Galo, em 2013, o atleta deixou a ponta e passou a ser mais um atleta de armação de jogadas.

A situação de Lyanco é mais complicada. De acordo com informações do clube, o zagueiro não trabalhou com os companheiros e fez apenas treinos físicos até o momento.