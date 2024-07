Paulinho celebra gol pelo Atlético-Mg diante do São Paulo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 12:46 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta sexta-feira (12), a análise do VAR de Atlético-MG x São Paulo, que confirmou o gol de Paulinho após polêmica por possível toque de mão. A partida terminou em vitória dos mandante por 2 a 1 na Arena MRV.

O árbitro de vídeo, comandado por Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ), concordou com a decisão do árbitro de campo, Marcelo de Lima Henrique (CE). O entendimento foi de que não houve toque de mão de Paulinho no lance.

“A bola vai na barriga e ela desce. A inglesa (câmera) mostra que ela desce. A 8A (câmera) vai comprovar que não está tocando no braço dele. Ela passa e desce, ela desce da direção do braço. Ela toca no corpo e desce. Pela câmera invertida, a gente consegue ver que não tem contato no braço. Não houve o toque com a mão. Tudo checado, o gol está confirmado.”

Confira abaixo a análise completa do VAR no gol de Paulinho, do Atlético-MG, diante do São Paulo:

Houve, ainda, um segundo lance analisado pelo árbitro de vídeo. O zagueiro Alan Franco, do São Paulo, cometeu falta em Otávio, e foi punido com o cartão amarelo em um primeiro momento. No entanto, o VAR indicou revisão da jogada e, após ir ao monitor, Marcelo de Lima Henrique decidiu por expulsar o jogador do Soberano.