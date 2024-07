Paulinho alcança marca histórica pelo Atlético-MG

Foto: Divulgação/Atlético-MG







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 12:41 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG venceu o São Paulo por 2 a 1 na última quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. A vitória contou com um gol do atacante Paulinho, que atingiu uma marca significativa.

Ao balançar as redes, Paulinho se tornou o terceiro maior artilheiro do Galo na história do Brasileirão por pontos corridos, com 26 gols marcados. Ele está empatado com o ex-zagueiro Léo Silva, atualmente atuando nas divisões de base do clube.

No entanto, Paulinho ainda tem um longo caminho pela frente. O segundo colocado da lista é Diego Tardelli, com 46 gols, e o maior goleador do Galo é Hulk, com 49 gols.

Apesar disso, o camisa 10 do Galo se destacou ainda mais com o gol marcado na quinta-feira, isolando-se como o maior artilheiro da Arena MRV, com 15 gols.

Ele também é o principal goleador do clube mineiro em 2024, com 13 gols. Ao longo de sua carreira no Atlético-MG, Paulinho tem 44 gols em 93 jogos, além de ter dado 12 assistências.