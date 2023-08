O Galo realizou um treino no estádio na sexta-feira passada. Na última rodada, o time perdeu para o Vasco, por 1 a 0, e agora está na 11ª colocação do Brasileirão. Para continuar sonhando com uma vaga na Libertadores, o Atlético precisa vencer o jogo deste domingo. Já o Santos luta contra o rebaixamento, na 17ª posição, com 21 pontos.