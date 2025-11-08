Hulk é decisivo novamente e celebra bom momento do Atlético-MG

O Atlético venceu de virada o Sport por 4 a 2 neste sábado na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk foi decisivo mais uma e comemorou o bom momento vivido pelo Galo.

O Atlético venceu de virada o Sport por 4 a 2 neste sábado na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Hulk foi decisivo mais uma e comemorou o bom momento vivido pelo Galo.

continua após a publicidade

Sampaoli rodou o elenco e começou com alguns jogadores importantes no banco de reservas. Hulk foi um deles, o camisa 7 só entrou aos 14 minutos da segunda etapa, mas colaborou de forma direta pra virada incrível do Atlético.

Nos seus primeiros minutos em campo, o atacante fez um gol de falta, após falha do goleiro do Sport. Além disso, ainda deu duas assistências, para Alexsander e Rony.

continua após a publicidade

Hulk marca de falta diante do Sport (Foto: Pedro Souza / Atlético)

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Hulk celebra vitória do Atlético e projeta sequência

Após a partida, Hulk celebrou a vitória e projetou a sequência importante do Galo, principalmente a final da Sul-Americana:

"A gente sabia da importância do jogo principalmente no nosso objetivo que era tentar conquistar o máximo de pontos possíveis já pra conseguir jogar sem tanta pressão, já que esse ano não foi fácil pra gente jogando sempre jogando com pressão.

"Temos agora um confronto decisivo em casa diante do Fortaleza, depois tem o Bragantino, e depois o jogo do ano, jogo de nossas vidas. Posso dizer até que é o jogo mais importante meu pelo Atlético, porque é um título inédito que a gente não tem, então vamos em busca desse título da Sul-Americana."

continua após a publicidade

Hulk iguala Marques em artilharia pelo Atlético

Com o gol, Hulk chegou a 133 gols com a camisa alvinegra. Atualmente ocupa a 9° colocação empatado com Marques, na lista de maiores artilheiros da história do clube. Confira lista: