Sampaoli diz que Atlético-MG vai em busca de vaga na Libertadores via Brasileirão

O Atlético venceu de virada o Sport por 4 a 2 neste sábado na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida o técnico Sampaoli analisou o jogo e disse o Galo ainda tem objetivos na competição.

Com o resultado o Atlético chega a 43 pontos e encosta nos times que lutam por uma vaga na Libertadores 2026. E este é o objetivo da equipe, segundo o treinador atleticano. Questionado se o foco já é a final da Sul-Americana, Sampaoli respondeu que seguem trabalhando no Campeonato Brasileiro para quem sabe ficar na zona de classificação que leva a competição principal do continente.

"Estamos pensando que agora, com este triunfo, estamos a dois pontos do 8º colocado, que é a classificação direta de libertadores, e vamos tentar obter nos colocar nesse grupo. Eu particularmente quero que o Atlético esteja o mais alto possível no Brasileiro para obter uma classificação direta de libertadores.

Sampaoli durante partida contra o Sport (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Personalidade do Atlético para virar partida

Ao analisar o Atlético na partida, Sampaoli diz que a equipe teve personalidade para virar e elogiou a postura dos atletas em campo:

O time teve personalidade para poder remontar uma diferença na qual o rival teve muita contundência em duas chegadas. Tivemos a possibilidade de reagir e de transformar isso em um resultado favorável. Acho que demos um passo muito importante"

Sampaoli vê evolução do Atlético a cada partida

Sampaoli analisou que o Atlético vem melhorando jogo após jogo mas que a sequência final da temporada será dura para a equipe:

"É um Atlético que vai melhorando; Tudo vai custar muito, o final de ano vai custar muito. Precisamos de seguir melhorando através dos jogos, porque há pouco tempo de treino. Mas estou feliz por ver o Atlético mudando a imagem que passa."