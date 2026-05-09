Desfalques na defesa e meio: As opções de Domínguez para escalar o Atlético-MG contra o Botafogo
Domínguez tem duas baixas, mas pode ter retornos na equipe
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O técnico Eduardo Domínguez terá desfalques importantes para escalar o Atlético no confronto contra o Botafogo. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 16h, na Arena MRV, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Na defesa, "El Barba" não poderá contar com Lyanco. O zagueiro foi expulso no clássico diante do Cruzeiro e cumpre suspensão automática. Já no meio-campo, Alan Franco também está fora da partida após receber o terceiro cartão amarelo no clássico e precisar cumprir suspensão.
Por outro lado, Domínguez pode ganhar reforços importantes para o duelo. O lateral-direito Preciado tem retorno garantido após desfalcar o Atlético na partida contra o Juventud, pela Copa Sul-Americana, devido a suspensão.
Além dele, três jogadores estão em fase final de recuperação de lesão, já participam dos treinamentos com o elenco e podem voltar a ser relacionados. São eles: Tomás Cuello, que se recupera de lesão na panturrilha esquerda; Victor Hugo, que tratou um edema muscular na coxa esquerda; e Cissé, em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda.
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Opções de Domínguez
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Vitor Hugo, Ruan,
Laterais: Natanael, Preciado, Renan Lodi, Kauã Pascini
Meias: Maycon, Alexsander, Tomás Pérez, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes e Iseppe
Atacantes: Reinier, Dudu, Mateo Cassierra, Alan Minda e Cauã Soares
Dúvidas: Cissé, Victor Hugo, Cuello
Lesionados: Patrick, Índio
Suspensos: Lyanco, Alan Franco
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