Após boatos de uma eventual renúncia ganharem forças nas redes sociais, o presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, negou que queira deixar o cargo, mesmo após a mudança de bloco do Galo, que deixou a Liga Forte Futebol (LFF) e aderiu à Libra. A alteração gerou um pedido de desculpas do mandatário alvinegro, que negou que esteja "renunciando", em entrevista ao OTempo Sports.



Entretanto, ainda de acordo com o portal citado, a permanência de Sérgio Coelho é incerta para o próximo ano. Com o término do mandato no fim de 2023, o "fico" presidente do Galo vai depender, principalmente, da aprovação e dos moldes nos quais a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) será executada no Atlético-MG.