Na tarde do último domingo (6), o Atlético superou o São Paulo pelo placar de 2 a 0, no estádio Morumbi em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, ao ser questionado sobre a evolução física de seu grupo, o técnico pentacampeão pela Seleção Brasileira, Felipão, distribuiu elogios ao seu preparador.