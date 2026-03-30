Preparação e retorno do Brasileirão: Confira a agenda semanal do Atlético-MG

A sequência do Atlético promete ser intensa após a pausa da Data Fifa. Antes do reinício das competições, a equipe ainda conta com três dias de treinamentos enquanto ocorrem os jogos das seleções, já se preparando para a maratona que começa nesta semana, com dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

A sequência do Atlético promete ser intensa após a pausa da Data Fifa. Antes do retorno das competições, a equipe ainda conta com três dias de treinamentos enquanto ocorrem os jogos das seleções, já se preparando para a maratona que começa nesta semana, com dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro.

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O técnico Eduardo Domínguez está tendo um período de nove dias voltados para treinamentos, aproveitando a pausa para ajustar a equipe visando um momento exigente da temporada. Somente no mês de abril, o Galo disputará nove partidas, uma média de quase um jogo a cada três dias. Serão cinco jogos pelo Brasileirão, três pela fase de grupos da Copa Sul-Americana e um pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Durante esse período de preparação, o treinador argentino não pôde contar com sete jogadores convocados por suas seleções: Alan Franco, Alan Minda e Angelo Preciado (Equador); Júnior Alonso (Paraguai); Iván Román (Chile); Cissé (Guiné); além de Vitão, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20.

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Além das ausências por convocações, Maycon e Índio seguem em tratamento no departamento médico. Maycon já iniciou trabalhos de corrida em campo e deve ser liberado nos próximos dias. O zagueiro Vitor Hugo, que estava lesionado foi liberado pelo dm no último sábado e já treina normalmente com o elenco.

Para a próxima partida, no entanto, a presença dos jogadores convocados ainda é incerta. Isso porque eles entram em campo por suas seleções dois ou três dias antes, em diferentes partes do mundo, o que dificulta o retorno em tempo hábil. Somam-se a isso as longas viagens e o desgaste físico, já que alguns atletas podem atuar por muitos minutos antes de voltar ao Brasil, impactando diretamente suas condições de jogo.

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Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (30) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (31) - Treino na cidade do Galo às 10h

Quarta-Feira (1) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Chapecó às 18h

Quinta-Feira (2) - Chapecoense x Atlético às 19h - 9° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena Condá) / Retorno à Belo Horizonte às 22h50

Sexta-Feira (3) - Treino na cidade do Galo às 11h

Sábado (4) - Treino na cidade do Galo às 9h

Domingo (5) - Atlético x Athletico Paranaense às 17h30 - 10° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena MRV)