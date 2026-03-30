Atlético-MG terá clássico e sequência intensa no Brasileirão: veja datas e horários da 11ª a 17ª rodada

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (30), a tabela detalhada do Atlético das rodadas 11 a 17 do Campeonato Brasileiro. Os jogos acontecerão entre os dias 11 de abril e 25 de maio.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste domingo (30), a tabela detalhada do Atlético das rodadas 11 a 17 do Campeonato Brasileiro. Os jogos acontecerão entre os dias 11 de abril e 25 de maio.

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Nesse intervalo de sete partidas, o Galo fará três jogos como mandante, na Arena MRV, e quatro como visitante. Um dos principais destaques é o clássico contra o Cruzeiro, válido pela 14ª rodada. A partida está marcada para o dia 2 de maio (sábado), às 21h, no Mineirão. O confronto ganha ainda mais importância por marcar o reencontro entre as equipes após a confusão generalizada na final do Campeonato Mineiro, que resultou na punição de 23 jogadores.

Outro duelo de destaque será contra o Flamengo, pela 13ª rodada. O jogo acontece no dia 26 de abril (domingo), às 20h30, na Arena MRV. Além desses confrontos, o Atlético também enfrentará Santos, Coritiba, Botafogo, Mirassol e Corinthians ao longo dessas rodadas.

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Tabela do Atlético - 11° a 17° rodada do Brasileirão

11ª rodada: Santos x Atlético - 11 de abril (sábado) às 18h30 - Vila Belmiro

12ª rodada: Coritiba x Atlético - 19 de abril (domingo) às16h - Couto Pereira

13ª rodada: Atlético x Flamengo - 26 de abril (domingo) às 20h30 - Arena MRV

14ª rodada: Cruzeiro x Atlético - 2 de maio (sábado) às 21h - Mineirão

15ª rodada: Atlético x Botafogo - 10 de maio (domingo) às 16h - Arena MRV

16ª rodada: Atlético x Mirassol - 16 de maio (sábado) às18h30 - Arena MRV

17ª rodada: Corinthians x Atlético - 24 de maio (domingo) às 18h30 - Neo Química Arena

Jogadores do Atlético comemoram gol contra o São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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