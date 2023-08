Quem chegava com mais frequência era o Bahia, mas quem levava mais perigo era o Atlético. A primeira boa chance do Tricolor foi uma finalização de fora da área de Ademir. Éverson encaixou sem muitos problemas. Thaciano também raspou a trave após finalizar depois de um rebote na área. Do lado do Galo, além do gol de Paulinho, no final do primeiro tempo, Hulk chegou com perigo na área. Embolado com Kanu, o atacante tentou cavar um pênalti, mas Sávio Pereira Sampaio não marcou nada.