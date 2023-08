PRESENTE PARA O PAULINHO PAI

Mais uma vez quem começou com perigo foi o Bahia, na cabeçada de Vitor Hugo. Mas, quem marcou mesmo foi Paulinho, após receber bola enfiada de Hulk. No fim do jogo, o atacante dedicou o gol ao pai, seu ídolo. Logo na sequência, o Bahia chegou ao ataque e, no rebote, Thaciano chutou beirando a trave. No final, o Tricolor acabou se afobando para buscar o resultado e não conseguiu ameaçar tanto a defesa do Galo.