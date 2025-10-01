Sampaoli lamentou a ausência de Hulk no empate do Atlético-MG com o Juventude, destacando que sua presença poderia ter feito diferença ofensiva. Ele elogiou a influência do atacante no time e sua dedicação nos treinos.

Nesta terça-feira (30), o Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Juventude, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva e lamentou a ausência de Hulk, que ficou de fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.

Vivendo um momento de instabilidade no setor ofensivo, o Atlético tem sentido a falta dos gols do camisa 7. Para Sampaoli, a presença do atacante poderia ter sido decisiva diante das dificuldades da equipe na criação e finalização das jogadas. “A contundência ofensiva do Hulk teria feito diferença hoje. Precisamos dele, precisamos dos seus gols”

Sampaoli também elogiou a influência de Hulk sobre os demais jogadores, apontando que sua presença em campo eleva o nível coletivo da equipe. “Ele melhora o rendimento dos companheiros e potencializa a capacidade individual de cada um, é muito importante para o time”

Além disso, o técnico também valorizou o esforço do atacante fora de campo, destacando sua dedicação nos treinamentos em busca do melhor desempenho físico e técnico. “Ele está se dedicando muito para recuperar seu melhor nível. Está dando tudo de si.”

Hulk em treino durante a semana na Cidade do Galo. (Foto: Pedro Souza/ Atlético)

Temporada de Hulk

Apesar de ser o artilheiro do Atlético na temporada, Hulk enfrenta um jejum de nove partidas sem balançar as redes. Em 2025, o atacante disputou 44 jogos, marcou 16 gols e deu quatro assistências.

Outro aspecto é o alto número de cartões amarelos recebidos. Ao todo, o atacante já foi advertido 12 vezes na temporada. Foi justamente por acumular três cartões no Campeonato Brasileiro que ele acabou suspenso e desfalcou o time no duelo contra o Juventude.