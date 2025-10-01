Atlético-MG: Sampaoli lamenta ausência de Hulk e diz “Precisamos de seus gols”
Atacante não marca há nove jogos.
- Matéria
- Mais Notícias
Nesta terça-feira (30), o Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Juventude, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico Jorge Sampaoli concedeu entrevista coletiva e lamentou a ausência de Hulk, que ficou de fora por suspensão após receber o terceiro cartão amarelo.
Gol perdido por Rony chama atenção em Atlético x Juventude: ‘Não é possível’
Fora de Campo
Melhores Momentos: Rony acerta a trave duas vezes, e Atlético-MG empata com Juventude
Futebol Nacional
Cruzeiro e Atlético-MG duelam pelo Campeonato Mineiro; saiba como comprar ingressos
Futebol Feminino
Vivendo um momento de instabilidade no setor ofensivo, o Atlético tem sentido a falta dos gols do camisa 7. Para Sampaoli, a presença do atacante poderia ter sido decisiva diante das dificuldades da equipe na criação e finalização das jogadas. “A contundência ofensiva do Hulk teria feito diferença hoje. Precisamos dele, precisamos dos seus gols”
Sampaoli também elogiou a influência de Hulk sobre os demais jogadores, apontando que sua presença em campo eleva o nível coletivo da equipe. “Ele melhora o rendimento dos companheiros e potencializa a capacidade individual de cada um, é muito importante para o time”
Além disso, o técnico também valorizou o esforço do atacante fora de campo, destacando sua dedicação nos treinamentos em busca do melhor desempenho físico e técnico. “Ele está se dedicando muito para recuperar seu melhor nível. Está dando tudo de si.”
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Temporada de Hulk
Apesar de ser o artilheiro do Atlético na temporada, Hulk enfrenta um jejum de nove partidas sem balançar as redes. Em 2025, o atacante disputou 44 jogos, marcou 16 gols e deu quatro assistências.
Outro aspecto é o alto número de cartões amarelos recebidos. Ao todo, o atacante já foi advertido 12 vezes na temporada. Foi justamente por acumular três cartões no Campeonato Brasileiro que ele acabou suspenso e desfalcou o time no duelo contra o Juventude.
- Matéria
- Mais Notícias