Atlético-MG não vence três partidas seguidas desde Março

O Atlético-MG empatou em 0 a 0 com o Juventude e perdeu a chance de conquistar sua terceira vitória seguida na temporada. O time dominou a partida, mas esbarrou na trave e no goleiro adversário. Com isso, segue há quase sete meses sem vencer três jogos consecutivos.

O empate em 0 a 0 contra o Juventude nesta terça-feira (30) impediu o Atlético-MG de conquistar sua terceira vitória consecutiva na temporada. Apesar de dominar o jogo e criar as melhores chances, o Galo parou na trave e nas defesas do goleiro Jandrei.

Com o resultado, o time mineiro manteve o incômodo jejum: há quase sete meses não vence três partidas seguidas. A última vez foi em 8 de março, quando bateu o América-MG por 4 a 1, no jogo de ida do Campeonato Mineiro.

Desde então, o Atlético disputou 43 jogos entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, com um desempenho irregular: 15 vitórias, 13 empates e 15 derrotas. Em quatro ocasiões teve a chance de engatar a terceira vitória seguida, mas em todas acabou derrotado.

A baixa efetividade do ataque é um dos principais obstáculos para o Atlético-MG conseguir engatar uma sequência de vitórias. Após o empate com o Juventude, o técnico Sampaoli destacou em coletiva a necessidade de mais contundência ofensiva para vencer. Desde sua chegada, a equipe marcou apenas cinco gols em sete partidas.

Situação do Atlético no Campeonato Brasileiro

O Atlético-MG chegou aos 29 pontos com o empate diante do Juventude e ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, com seis pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. A equipe segue pressionada por resultados melhores para se afastar de vez do risco e buscar uma posição mais confortável na tabela nas rodadas finais da competição.

O próximo desafio será no sábado (4), contra o Fluminense, no Maracanã, às 18h30 (horário de Brasília), em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. A partida fora de casa representa mais um teste para o time de Sampaoli, que busca retomar o caminho das vitórias.