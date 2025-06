O Atlético-MG derrotou o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão, por 1 a 0, na Arena Castelão. Hulk começou no banco de reservas e entrou no intervalo. Após a vitória, Cuca comentou sobre a estratégia utilizada nesta partida.

- Isso foi conversado com o jogador. Nós não podíamos perder no primeiro tempo. A gente tinha que equilibrar as condições físicas para no segundo tempo ganhar. E aí a gente fez a estratégia. Qual esse risco? Lógico que eu sei que eu sou criticado porque entra só com um atacante e não tem a ideia, tá com três zagueiros, enfim. O resultado fala por si e nós vencemos. Isso que é o mais importante e eu acho que a estratégia foi perfeita.

Questão física

Segundo Cuca, o principal motivo da mudança no esquema do Atlético foi o cansaço da equipe, tendo jogado há poucos dias.

- Você acha que a gente jogaria um segundo tempo igual a gente jogou se eu entro como entrei no primeiro tempo? Tendo jogado quinta-feira até meia-noite e o adversário com 50 mil pessoas a favor, com dez dias de trabalho, sem viagem. Então é o risco que o treinador corre. Ninguém tirou o Hulk do time.

Cuca admitiu que correu um risco ao deixar Hulk no banco de reservas, mas afirmou que foi por estratégia e não por opção técnica.

- Lógico que é muito arriscado deixar um grande ídolo, uma referência tão grande como o Hulk fora, mas não foi por opção técnica e sim por estratégia. Hoje era assim que a gente planejou e deu certo. Agora na sequência é diferente.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 ATLÉTICO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza

🥅 Gols: Rony (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Dieguinho (CEA) / Alan Franco (CAM), Lyanco (Dois cartões / CAM) e Everson (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: Lyanco (CAM)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso, Vitor Hugo (Hulk) e Rubens; Patrick (Igor Rabello), Alan Franco, Igor Gomes (Júnior Santos) e Scarpa (Menino); Rony.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral (Tubarão) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Rômulo).

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)