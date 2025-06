Assista ao vivo à coletiva de Cuca, técnico do Atlético-MG

O Atlético-MG de Cuca derrotou o Ceará neste domingo, pelo Brasileirão, por 1 a 0, na Arena Castelão. O gol do Galo foi marcado por Rony, no segundo tempo. Hulk entrou no intervalo e mudou a partida para o alvinegro mineiro. Veja a coletiva do treinador após a grande vitória do Atlético.

Como foi o jogo

Logo aos dois minutos, o Atlético levou muito perigo. Scarpa cobrou escanteio para a área. Rubens cabeceou muito perto do gol, mas Marllon impediu o gol atleticano.

O Ceará respondeu em uma grande oportunidade aos 16 minutos. Também em um escanteio cobrado para a área. Willian Machado cabeceou, Everson espalmou, e a bola ainda explodiu no travessão.

Aos 22 minutos, Mugni cruzou para a área. Pedro Henrique apareceu para cabecear por cima do gol atleticano.

Hulk entrou no intervalo da partida e já chegou levando perigo. Logo com um minuto, o camisa sete fez boa jogada e finalizou de fora da área. A bola explodiu no travessão.

O jogo não teve grandes chances, até que Rony, aos 32 minutos finalizou do meio da rua, surpreendeu o goleiro e marcou um belo gol para abrir o placar.

Aos 42 minutos, o Ceará ensaiou uma blitz. Primeiro, Rômulo finalizou da entrada da área, mas Everson fez boa defesa. No lance seguinte, Aylon chutou de fora da área, a bola passou muito perto da meta atleticana.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 0 X 1 ATLÉTICO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Castelão, Fortaleza

🥅 Gols: Rony (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Dieguinho (CEA) / Alan Franco (CAM), Lyanco (Dois cartões / CAM) e Everson (CAM)

🟥 Cartões vermelhos: Lyanco (CAM)

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Alonso, Vitor Hugo (Hulk) e Rubens; Patrick (Igor Rabello), Alan Franco, Igor Gomes (Júnior Santos) e Scarpa (Menino); Rony.

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral (Tubarão) e Lucas Mugni (Lourenço); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Rômulo).

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)