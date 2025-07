Agenda L!: curtinhas do Atlético-MG do dia 26/07/2025

O elenco masculino do Atlético-MG treina pela manhã e viaja para o Rio de Janeiro. Já a equipe feminina está de folga. Veja a programação do Galo neste sábado (26).

Agenda

O elenco masculino profissional do Atlético treina às 9h30 (de Brasília), na Cidade do Galo. Ainda no sábado, a equipe viaja para o Rio de Janeiro, onde terá o seu próximo compromisso.

O Atlético enfrenta o Flamengo, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro. A partida será às 20h30, no Maracanã. O Galo desde que retornou do Super Mundial de Clubes engatilhou duas derrotas seguidas no campeonato nacional, e busca reagir para brigar por vaga na Libertadores do próximo ano.

Futebol feminino

A equipe feminina do Atlético está de folga neste sábado. As Vingadoras voltam a jogar apenas no dia 11 de agosto, contra o Santos, pela semifinal do Brasileirão A2 feminino. O Galo está garantido na elite do Campeonato Brasileiro da categoria.

Futebol de base

Já a equipe de base do Atlético tem compromisso neste sábado. O sub-20 enfrenta o Inter de Minas pelo Campeonato Mineiro da categoria. A partida será na Cidade do Galo às 10h (de Brasília). Já o sub-17 treina às 9h30, também no centro de treinamento atleticano.

Time sub-20 do Atlético-MG reunido antes de partida (Foto: Luis Amaral/Atlético)

