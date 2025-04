O Atlético-MG empatou com o Caracas por 1 a 1, nesta quarta-feira (23), pela 3ª rodada da Sul-Americana. O Galo saiu na frente com gol contra, mas sofreu o empate na segunda etapa. Cuca, comandante do clube mineiro, enxergou um bom segundo tempo atleticano e lamentou a falta de efetividade.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

- Eu acho que o primeiro tempo foi ruim, o segundo não. No segundo foi ruim mais uma vez perder tanto gols, embaixo do gol, como a gente perdeu mais uma vez. Você tem quase o dobro de posse de bola com 16, 17 finalizações para fazer um gol, então de novo a gente esbarra nesse defeito que a gente vem tendo há algum tempo e não tem remédio. É um resultado ruim, poderíamos ter vencido, não vencemos, começamos muito mal o jogo, em um ritmo abaixo do adversário.

Mais uma vez questionado sobre elenco, Cuca não quis entrar no assunto. O treinador lamentou o grande número de desfalques.

- O tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, porque hoje nós estamos muito abaixo do elenco que nós temos, não que o elenco seja ruim, mas muitos não jogaram, então nós não podemos misturar as coisas.

continua após a publicidade

Cuca listou algumas características do Caracas que geraram incomodo para o Atlético. O treinador atleticano lamentou o resultado, por enxergar que o Galo merecia a vitória.

- O Caracas é uma equipe rápida, ele tem uma velocidade no ataque muito grande com os dois atacantes de lado mais o centro-avante e no começo do jogo eles nos trouxeram problema. No geral acho que nós merecíamos vencer pelo tanto de oportunidades que tivemos, mas infelizmente não aconteceu.

continua após a publicidade

Time misto

O Atlético atuou com uma equipe mista contra o Caracas. Cuca alterou o esquema atleticano. Ao invés do tradicional esquema com três meio campistas e três atacantes, Cuca mandou o Atlético com quatro homens de meio campo e dois atacantes.

Rony em Atlético-MG x Caracas pela Sul-Americana (Foto: Juan Barreto / AFP)

Foram nove desfalques do lado do Atlético. Entre eles estão Hulk e Scarpa. O artilheiro do Galo na temporada ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos de fortalecimento muscular. Enquanto isso, o camisa 10 não viajou por conta do nascimento do segundo filho.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).