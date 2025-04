O Atlético-MG está definido para enfrentar o Caracas logo mais. O Galo entra em campo às 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Sul-Americana. O jogo será no Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN). Cuca manda um Atlético diferente à campo.

Ao invés do tradicional esquema com três meio campistas e três atacantes, Cuca manda o Atlético com quatro homens de meio campo e dois atacantes.

Escalação do Atlético: Everson; Saravia, Lyanco, Vitor Hugo, Caio Paulista; Fausto Vera, Gabriel Menino, Rubens e Bernard; Cuello e Rony.

O técnico Fernando Aristeguieta também já definiu o Caracas. Os venezuelanos entram em campo com: Benítez, Rito, La Mantia, Luis Del Pino, Jesús Yéndis; Miguel Viegas, Echenique, Heraldez, Vicente Rodríguez, José Manuel, Jeriel De Santis.

São nove desfalques do lado do Atlético. Entre eles estão Hulk e Scarpa. O artilheiro do Galo na temporada ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos de fortalecimento muscular. Enquanto isso, o camisa 10 não viajou por conta do nascimento do segundo filho.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio, Natanael e Saravia;

Zagueiros: Alonso, Iván Román, Igor Rabello, Lyanco, Rômulo e Vitor Hugo;

Meias: Rubens, Bernard, David Kauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, João Marcelo, Pedro Ataíde e Rony.

✅ FICHA TÉCNICA

CARACAS X ATLÉTICO

3ª RODADA – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

🖥️ VAR:Nicolas Lamolina (ARG)