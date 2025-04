Atlético-MG empata com Caracas e situação do grupo segue a mesma

Caracas e Atlético-MG empataram em 1 a 1 pela 3ª rodada da Sul-Americana. O gol do Galo foi contra, Vicente Rodríguez quem marcou o tento para o clube mineiro. De Santis foi quem empatou a partida.

Com isso, os times seguem dividindo a liderança do Grupo H, ambos com cinco pontos. O Galo leva vantagem por conta do saldo de gols.

Como foi o jogo

A partida começou com o Caracas tendo a primeira grande chance. Aos cinco minutos, De Santis recebeu e finalizou rasteiro, cruzado. Everson saltou e espalmou para escanteio. Aos 15, Gabriel Menino teve que ser substituído. O meia sentiu uma lesão muscular e deixou o campo para Iván Román.

Aos 23 minutos, o Galo conseguiu chegar com perigo. Bernard recebeu dentro da área e fez cruzamento rasteiro para trás. Rony tenta, mas não consegue finalizar, porém Vicente Rodríguez empurrou contra a própria meta, marcando contra. Assim, o Atlético abriu o placar na Venezuela.

O primeiro tempo seguiu sem grandes chances, até que Lyanco vacilou aos 41, os venezuelanos tiveram a chance, mas desperdiçaram. Antes que houvesse uma finalização, o árbitro assinalou impedimento do ataque do Caracas.

Na segunda etapa, o Atlético começou mais acordado. Aos três minutos, Cuello finalizou para a defesa de Benítez. Dois minutos depois, Echenique tabelou com Rito e deu passe para o meio da área. De Santis finalizou de primeira, mas Everson saltou para ficar com a bola.

Aos 12, Rony teve grande chance. Rubens deixou o camisa 33 cara a cara com o goleiro. O atacante finalizou rasteiro, mas Benítez mandou para escanteio. Na cobrança para a área, Rony teve nova boa chance, mas o arqueiro rival levou a melhor.

O Atlético seguiu perdendo inúmeras chances, pecando muito no último terço do campo. O castigo veio aos 21 minutos, Echenique encontrou De Santis que cara a cara com Everson não desperdiçou.

O Caracas quase presenteou o Galo com novo gol contra. Cuello fez cruzamento rasteiro para a área. Mago mandou contra o próprio gol, mas a bola saiu por cima.

Aos 30, Lyanco perdeu grande chance. Cuello cobrou escanteio para a área. A bola sobrou com o zagueiro na pequena área, mas ele manda por cima.

Aos 39 minutos, Cuello recebeu dentro da área, mandou para o meio e João Marcelo marcou o gol. O árbitro assinalou impedimento no lance, que foi confirmado pelo VAR.

O que vem por aí?

Neste sábado, o Atlético visita o Mirassol, pela 6ª rodada do Brasileirão. A partida será às 18h30 (de Brasília). O Caracas vai visitar o UCV FC, no domingo, pelo Campeonato Venezuelano.



✅ FICHA TÉCNICA

CARACAS X ATLÉTICO

3ª RODADA – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

⚽ Gols: Vicente Rodríguez - contra (24'/1ºT) / De Santis (21'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Lyanco (CAM), Cuello (CAM), Rubens (CAM), Vitor Hugo (CAM) e Patrick (CAM) / De Santis (CAR) e José Hernández (CAR)

🔴 Cartão vermelho: Ninguém.

⚽ ESCALAÇÕES

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Vitor Hugo, Caio Paulista (Pedro Ataíde); Fausto Vera (Patrick), Gabriel Menino (Iván Román), Rubens e Bernard; Cuello e Rony.

CARACAS (Técnico: Fernando Aristeguieta)

Benítez, Rito (Rivillo), La Mantia, Luis Del Pino, Jesús Yéndis; Miguel Viegasc (Correa), Echenique (Jimenez), Heraldez (Morigi), Vicente Rodríguez, José Manuel, Jeriel De Santis (Reinoso).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

🖥️ VAR:Nicolas Lamolina (ARG)