Fausto Vera faz revelação sobre Corinthians no meio da negociação com o Atlético-MG

Fausto Vera fez revelações sobre a negociação com o Atlético-MG - Foto: Atlético-MG/Divulgação







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 11:54 • Belo Horizonte (MG)

Em algum momento durante quase um mês de intensa negociação entre Fausto Vera, Atlético-MG, Corinthians e Argentino Juniors, os tratos ficaram travados. A informação é que o Timão aguardava o novo treinador, após a demissão de António Oliveira, para saber se teria o interesse no futebol do volante. E isso de fato aconteceu.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Durante sua apresentação na Cidade do Galo, o volante esclareceu que o novo comandante contratado pelo Timão, Ramón Díaz, queria contar com ele em sua equipe. Todavia, já não tinha mais tempo.

Camisa Oficial adidas Atlético Mineiro I 2024 Camisa Oficial adidas Atlético Mineiro I 2024 Aproveite para comprar a camisa I deste ano do Galo com parcelas de R$ 70 SEM JUROS na adidas. Quero comprar

— Quando surgiu o interesse do Galo, eu tinha cumprido seis jogos no Brasileiro. Então decidi falar com a diretoria e com o treinador (António Oliveira) que estava no Corinthians. Decidimos que eu não jogaria mais até terminar a negociação. Depois, chegou um novo treinador argentino (Ramón Díaz), que falou que contava comigo. Mas, na verdade, eu já tinha dado a minha palavra para estar aqui (no Atlético) . Foram dias de negociações com o Victor.

Fausto Vera chegou ao Atlético-MG por 4,5 milhões de dólares (R$ 24,7 milhões). Valores altos e que demostram para o jogador a vontade do clube em contratá-lo.

-O que me fez escolher o clube (Atlético) foi que, desde o primeiro momento, a diretoria demonstrou esforço e vontade muito grandes para eu estar aqui - finalizou.

Vera está regularizado e vai para o jogo contra o Vasco, neste domingo (21), na Arena MRV, em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro.