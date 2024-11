Everson, goleiro do Atlético-MG, impede placar elástico no Maracanã (Foto: Divulgação/Atlético)







Escrito por Maria Gabriela Meireles e Pedro Werneck • Publicada em 13/11/2024 - 22:43 • Rio de Janeiro

O goleiro Everson foi o grande personagem do jogo entre Flamengo x Atlético-MG, pela 33ª rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira (13), Everson entrou em campo como o arqueiro titular do campeonato com menos defesas por jogo (2.3), mas nos dois últimos embates contra o rubro-negro desafiou as estatísticas e vem se destacando com atuações decisivas.

Os dados são retirados do aplicativo "Sofascore", site de estatísticas e análises esportivas. No empate por 0 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã, Everson realizou sete defesas, sendo cinco em finalizações na área.

Com 100% de bolas defendidas, o goleiro pegou o pênalti de David Luiz aos 35 da primeira etapa e evitou 2.02 gols no jogo.

Sequência contra o Flamengo

Levando em conta o último confronto entre as equipes, no último domingo (10), válido pela final da Copa do Brasil e o primeiro tempo do jogo desta quarta-feira (13), o goleiro alvinegro realizou 14 defesas, uma a cada 10 minutos.

Das 14, nove finalizações foram dentro da área, com uma média de 93% de bolas defendidas.

Everson, do Atlético-MG, foi o destaque da partida e impediu o time mineiro de sair derrotado do Maracanã (Foto: Divulgação/Atlético)

Redenção no Atlético

Anunciado em setembro de 2020 no Galo, Everson deixou o Santos e chegou a Belo Horizonte para disputar a meta atleticana com Rafael, atual goleiro do São Paulo. Até aqui, são 271 jogos disputados pelo Atlético.

No galo, Everson conquistou o triplete em 2021, erguendo a taça do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Mineiro, além de ser um dos protagonistas na conquista da Supecopa do Brasil de 2022.

Herói da classificação do Galo para a final da Conmebol Libertadores, contra o River Plate, Everson foi alvo de críticas por parte da torcida no início da temporada, e sofreu com lesões que o tirou de alguns jogos.

Everson foi o herói da classificação do Atlético-MG contra o River Plate, na semifinal da Conmebol Libertadores (Fotos: Pedro Souza / Atlético)

O atleta revelou que soube usar o tempo em que estava lesionado para se fortalecer e reconheceu a sua importância dentro do clube.

-O início do Brasileiro foi mais conturbado, eu acabei ficando mais exposto e vieram algumas críticas ao meu trabalho, e acabaram esquecendo dos meus três anos e meio que eu tinha dentro do clube, com oito passagens de treinadores e eu sempre na posição de titular (...) Sobre a lesão, foi até bom, é até meio contraditório, mas eu pude ficar em casa, me fortalecer, fortalecer minha família e voltar com mais valentia - afirmou o jogador.