Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 00:48 • São Paulo (SP)

Gabriel Milito ironizou as críticas ao Atlético-MG, após vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, nesta quarta-feira (28). O time enfrenta dificuldades para conseguir sequência de bons resultados, mas segundo o treinador argentino, as análises negativas acontecem independentemente das atuações.

O técnico ressaltou que ficou "muito contente" com o rendimento do Galo no Morumbis e citou que as críticas são feitas em qualquer situação.

— Falam que nós atacamos e não fizemos gols, quando atacamos e chegamos perto dos gols, quando empatamos, perdemos, falam mal. Hoje, que controlamos melhor, também falam mal. Jogamos como jogamos e sempre vão falar mal. Respeito todas as opiniões, mas estou muito contente com o rendimento da equipe — disse o argentino.

No duelo com o São Paulo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético adotou postura mais reativa e viu o adversário ocupar o campo de ataque. A equipe de Milito conseguiu o gol da vitória nos acréscimos do segundo tempo, após cobrança de falta de Gustavo Scarpa para Battaglia, que cabeceou para o fundo das redes.

O jogo da volta está marcado para o dia 12 de setembro, após a Data Fifa.