Milito comemora classificação do Atlético-MG: ‘Jogo muito completo’

Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 23:05 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG não precisou de se esforçar muito para bater o CRB e se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil. Com gols de Guilherme Arana e Saravia (2), o Galo despachou os visitantes da Arena MRV. O técnico Gabriel Milito, inclusive, comemorou o triunfo e elogiou a partida da sua equipe.

-Hoje foi um jogo muito completo, com e sem bola. Tivemos muita eficiência para evitar os contra-ataques. Falamos muito depois do jogo contra o Criciúma sobre os aspectos que deveriam melhorar e corrigir. Hoje atacamos e defendemos bem. É o que queremos fazer em todos os jogos - destacou Milito.

Na última semana as equipes se enfrentaram em Alagoas e o jogo ficou 2 a 2. O detalhe é que o Galo enfrentou muita dificuldade no duelo. Milito ressaltou que o time alagoano valorizou a classificação mineira.

-Entramos para nos classificar e estar entre os oito melhores times da Copa. Às vezes parece ser mais fácil jogar contra equipes da Segunda Divisão, mas sabemos bem como é complicado enfrentar este tipo de adversário; a gente viu o que aconteceu nos primeiros minutos do jogo fora de casa. Hoje, marcamos a diferença com um bom jogo e um grande resultado - finalizou.

O Galo agora reúne forças para o próximo desafio. No sábado (10), enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Por causa de um acordo entre as diretorias, apenas cruzeirenses estarão no estádio. No primeiro turno, na Arena MRV, a situação se repetiu e só atleticanos foram às arquibancadas.