Mercado da Bola: Em despedida, Paulinho fala em gratidão

O atacante Paulinho se despediu do Atlético-MG, nesta terça-feira (31), nas redes sociais. Em mensagem no Instagram, o jogador de 24 anos que vai defender o Palmeiras, a partir de 2025, falou em gratidão e reencontro ao se referir à passagem pelo Galo. Na segunda-feira (30), o empresário Rubens Menin, um dos donos da SAF do Atlético-MG, confirmou que Paulinho está negociado com o Verdão.

- Gratidão é a palavra que mais sinto quando penso na minha história com o Galo. Encontros e despedidas. No Galo eu me reencontrei e fui muito feliz durante esses dois anos. Chegou o momento de despedir. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa caminhada, em especial a Massa Atleticana. ObriGalo! – postou Paulinho.

Paulinho deixa o Atlético-MG com várias marcas pessoais

Paulinho deixa o Atlético-MG após duas temporadas, com 120 jogos, 50 gols, 12 assistências e dois títulos do Campeonato Mineiro, em 2023 e 2024. O atacante foi artilheiro do Brasileiro de 2023, com 20 gols, e da equipe nos dois anos em que esteve no Galo: 31 gols em 2023 e 19 em 2024. Também foi o artilheiro do Galo nas duas últimas edições da Libertadores, com sete gols em cada.

Outra marca que o jogador deixa é a de autor dos primeiros gols da Arena MRV, inaugurada em agosto de 2023 - o primeiro foi na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, dia 27 daquele mês, pelo Brasileiro.

O Atlético-MG também usou as redes sociais para se despedir do artilheiro:

Para contar com Paulinho, o Palmeiras vai pagar 18 milhões de euros (cerca de R$ 116 milhões) ao Atlético-MG, além de mandar os jogadores Patrick e Gabriel Menino.

Formado nas categorias de base do Vasco, Paulinho se transferiu para o Bayer Leverkusen em 2018. Após quatro temporadas na Alemanha, o jogador retornou ao Brasil para atuar no Atlético-MG, onde permaneceu nas duas últimas temporadas.