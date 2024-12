Marcelo Paz recusa convite para ser CEO do Atlético-MG

O Atlético-MG, além do treinador para a temporada 2025, está a procura de um CEO para comandar o futebol do clube. O último profissional procurado foi Marcelo Paz, dirigente do Fortaleza, que recusou até ouvir a proposta atleticana. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge.

O Atlético-MG tinha esperança de contar com a volta de Rodrigo Caetano, mas o dirigente confirmou que continuará na CBF. No início deste ano, Rodrigo Caetano trocou o Galo pela entidade para cuidar da Seleção Brasileira.

Na ocasião, o ex-goleiro Victor Bagy assumiu a posição de diretor de futebol do Atlético-MG, que, agora, quer contar com um profissional mais experiente para dividir a responsabilidade com o ex-goleiro.

Responsável pela ascensão do Fortaleza, CEO também recusou convite do Corinthians

Marcelo Paz chegou à presidência do Fortaleza em 2017 e foi fundamental para a ascensão do clube cearense no cenário nacional. O Leão do Pici deixou a Série C, conquistou a Série B em 2018, chegou à final da Copa Sul-Americana em 2023 e se tornou frequente na Copa Libertadores (disputou em 2022 e 2023 e se classificou para a edição de 2025). Além disso, Paz tem feito melhorias nas estruturas do clube e está construindo o Centro de Excelência do Fortaleza.

Marcelo Paz tem gestão de bons resultados como CEO no Fortaleza (Reprodução/Instagram)

Nesse período, o Leão do Pici conquistou também a Copa do Nordeste, nos anos 2019, 2022 e 2024, e o pentacampeonato cearense, de 2019 a 2023. Em dezembro de 2023, Paz renunciou à presidência do clube para assumir o cargo de CEO da SAF. Durante este ano, o dirigente também foi alvo do interesse do Corinthians, mas preferiu continuar no Fortaleza.