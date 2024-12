Atlético-MG terá novo patrocinador máster no uniforme de 2025

O Atlético-MG terá novo patrocinador máster para a temporada 2025 e quase dobrará o valor recebido do novo parceiro. A Betano, que exibe sua marca no principal espaço da camisa do Galo desde 2021, será substituída por outra casa de apostas, cujo nome ainda é mantido em sigilo. A informação foi divulgada inicialmente pela Itatiaia.

Pelo contrato atual, o Atlético-MG recebe R$ 18 milhões anuais, e o novo acordo estabelece o pagamento de R$ 60 milhões. Com esse valor, o Galo passará a ter o quarto maior patrocínio do futebol brasileiro – atualmente é apenas o 13.o.

Atlético-MG aparece no Top-10 no ranking de clubes da Conmebol

O Atlético-MG não confirma a troca de patrocinador, mas deve fazer o anúncio em breve para que a nova marca seja estampada já nos uniformes que serão usados nos amistosos contra Cruzeiro e Orlando City, nos dias 18 e 25 de janeiro, na pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos.

Arena MRV também faz parte do contrato de patrocínio do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

A diretoria do Atlético-MG e a atual patrocinadora tentaram a renovação de contrato, mas não chegaram a acordo principalmente quanto a valores, pois o clube exigia um aumento considerável na quantia a receber pelo patrocínio.

Patrocinadora ocupa lugar nobre da camisa do Atlético-MG desde 2021

A Betano ocupava o espaço mais nobre da camisa do Atlético-MG desde janeiro de 2021, quando substituiu o banco BMG, que foi para outra parte do uniforme. Inicialmente, o contrato era de um ano, com opção de mais um. Em 2022, houve a renovação e, em fevereiro deste ano, nova ampliação do contrato para incluir o futebol feminino e a Arena MRV.

Na ocasião, o CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi, falou sobre o novo contrato com a Betano:

- Aumentou de valor. Saiu de R$ 14 milhões para R$ 18 milhões, na verdade. Ele incluiu o patrocínio do futebol feminino e algumas propriedades, ativações na Arena. O número correto é esse de R$ 14 milhões para R$ 18 milhões – disse.