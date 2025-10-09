Arana reage a críticas sobre fase ruim no Atlético-MG
Jogador está vivendo uma temporada abaixo do esperado
- Matéria
- Mais Notícias
Na noite desta quarta-feira (8), o Atlético venceu o Sport por 3 a 0 na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana foi o autor do segundo gol da equipe e, após o jogo, falou sobre o momento instável que vem vivendo, além das críticas que tem recebido da torcida e da imprensa.
Melhores momentos: Atlético-MG reencontra o bom futebol e vence com tranquilidade o Sport
Atlético Mineiro
Lyanco e Rony viram dúvidas do Atlético-MG para clássico
Atlético Mineiro
Rony comemora fim de jejum pelo Atlético-MG
Atlético Mineiro
O lateral-esquerdo tem oscilado durante a temporada e atualmente disputa posição com Caio Paulista, que ganhou espaço desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Questionado sobre as críticas, Arana afirmou que entende o momento como uma fase natural da carreira de qualquer profissional.
"Na vida de um profissional, altos e baixos são normais. Você vai ganhar, vai perder, isso faz parte do nosso esporte. Estou aqui há cinco anos, e acredito que os torcedores sabem da minha identificação, do amor e do carinho que tenho pelo Galo"
Arana também rebateu comentários que sugerem que ele estaria "fazendo corpo mole" ou apenas "cumprindo contrato". Surpreso com essas insinuações, ele negou com firmeza qualquer falta de comprometimento.
" Me pegou de surpresa ver pessoas dizendo que estou de corpo mole, que só estou aqui para cumprir contrato. Tenho mais dois anos de vínculo com o clube. Imagina se eu faria isso com um time que me deu tantas oportunidades, que me permitiu vestir a camisa da Seleção Brasileira e realizar diversos sonhos da minha vida profissional. Jamais faria isso. Infelizmente, tem torcedores que acabam acreditando nessas coisas"
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Arana pelo Atlético
Guilherme Arana é um dos jogadores mais vitoriosos e identificados com o Atlético Mineiro nos últimos anos. Desde sua chegada ao clube em 2020, o lateral-esquerdo disputou 257 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 36 assistências, sendo titular e protagonista em momentos decisivos.
Ao longo de sua trajetória no Galo, Arana conquistou oito títulos oficiais: cinco Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022, 2024 e 2025), além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos em 2021, e da Supercopa do Brasil em 2022. Seu desempenho de alto nível também o levou à Seleção Brasileira, onde participou da campanha do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021.
- Matéria
- Mais Notícias