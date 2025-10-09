Arana reage a críticas sobre fase ruim no Atlético-MG

Na noite desta quarta-feira (8), o Atlético venceu o Sport por 3 a 0 na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana foi o autor do segundo gol da equipe e, após o jogo, falou sobre o momento instável que vem vivendo, além das críticas que tem recebido da torcida e da imprensa.

Na noite desta quarta-feira (8), o Atlético venceu o Sport por 3 a 0 na Arena MRV, em partida atrasada da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Guilherme Arana foi o autor do segundo gol da equipe e, após o jogo, falou sobre o momento instável que vem vivendo, além das críticas que tem recebido da torcida e da imprensa.

continua após a publicidade

O lateral-esquerdo tem oscilado durante a temporada e atualmente disputa posição com Caio Paulista, que ganhou espaço desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Questionado sobre as críticas, Arana afirmou que entende o momento como uma fase natural da carreira de qualquer profissional.

"Na vida de um profissional, altos e baixos são normais. Você vai ganhar, vai perder, isso faz parte do nosso esporte. Estou aqui há cinco anos, e acredito que os torcedores sabem da minha identificação, do amor e do carinho que tenho pelo Galo"

continua após a publicidade

Arana também rebateu comentários que sugerem que ele estaria "fazendo corpo mole" ou apenas "cumprindo contrato". Surpreso com essas insinuações, ele negou com firmeza qualquer falta de comprometimento.

" Me pegou de surpresa ver pessoas dizendo que estou de corpo mole, que só estou aqui para cumprir contrato. Tenho mais dois anos de vínculo com o clube. Imagina se eu faria isso com um time que me deu tantas oportunidades, que me permitiu vestir a camisa da Seleção Brasileira e realizar diversos sonhos da minha vida profissional. Jamais faria isso. Infelizmente, tem torcedores que acabam acreditando nessas coisas"

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Arana comemora gol contra o Sport (Foto: Alessandra Torres/AGIF)

Arana pelo Atlético

Guilherme Arana é um dos jogadores mais vitoriosos e identificados com o Atlético Mineiro nos últimos anos. Desde sua chegada ao clube em 2020, o lateral-esquerdo disputou 257 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 36 assistências, sendo titular e protagonista em momentos decisivos.

Ao longo de sua trajetória no Galo, Arana conquistou oito títulos oficiais: cinco Campeonatos Mineiros (2020, 2021, 2022, 2024 e 2025), além do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, ambos em 2021, e da Supercopa do Brasil em 2022. Seu desempenho de alto nível também o levou à Seleção Brasileira, onde participou da campanha do ouro olímpico nos Jogos de Tóquio, em 2021.