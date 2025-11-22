Lanús confia no 'espírito copeiro' como trunfo para vencer o Atlético-MG

O Atlético enfrenta o Lanús em busca do título inédito da Sul-Americana para a história do clube. Por outro lado, os argentinos já venceram uma vez o torneio, e confiam no espírito copeiro para levantar o segundo troféu da competição.

Lanús copeiro

Nos últimos 15 anos o Lanús se firmou no cenário continental, sempre disputando as competições, chegando em decisões e levantando troféus. Tendo em vista esse recorte de tempo, os granates só estiveram fora de Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores em dois anos, 2019 e 2023, nas outras 13 vezes esteve presente nos torneios da América do Sul.

Um clube que está longe de ter a expressão e força dos gigantes da Argentina, mas que em números recentes se coloca na prateleira mais alta. Nesse mesmo período, com a final do próximo sábado contra o Atlético, o Lanús se igualou com o River Plate em número de decisões continentais disputadas, são quatro, além de estar acima do gigante Boca Juniors que acumula apenas três.

Nas três finais continentais já disputadas pelo Lanús, a equipe venceu apenas uma, a Sul-Americana de 2013, ganhando da Ponte Preta naquela ocasião. Nas outras duas saiu derrotado, para o Defensa e Justicia em 2020 também pela Sula, e para o Grêmio na Libertadores 2017.

Tendo em vista toda a história do clube, além do título da Sula, os granates tem outra conquista continental. Venceram a Copa Conmebol de 1997 em cima do Santa Fé (COL), competição que o Atlético é bicampeão (1992 e 1997).

Final Sul-Americana Atlético x Lanús

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas,

