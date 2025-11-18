menu hamburguer
Atlético Mineiro

Lanús, adversário do Atlético-MG na final da Sula só perdeu um dos últimos 13 jogos

Equipe argentina vive melhor momento na temporada

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 18/11/2025
04:45
Lanus' players celebrate after winning the Copa Sudamericana semifinal second leg football match between Argentina's Lanus and Chile's Universidad de Chile at the Ciudad de Lanus stadium in Lanus, Buenos Aires province, on October 30, 2025. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
imagem cameraJogadores do Lanús comemorando vaga na final da Sul-Americana ( Juan Mabromata / AFP)
Atlético e Lanús se enfrentam em busca do título da Copa Sul-Americana 2026. O Galo vinha de cinco jogos sem perder até ser derrotado nesse domingo (16) pelo Bragantino. Já a equipe argentina chega uma sequência de apenas uma derrota nas últimas 13 partidas disputadas.
Atlético e Lanús se enfrentam em busca do título da Copa Sul-Americana 2026. O Galo vinha de cinco jogos sem perder até ser derrotado nesse domingo (16) pelo Bragantino. Já a equipe argentina chega uma sequência de apenas uma derrota nas últimas 13 partidas disputadas.

Os times entram em campo no próximo sábado (22) às 17h em jogo único e campo neutro. A partida acontece no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção na capital do Paraguai.

Sequência do Lanús

A fase vivida pelo Lanús é ótima, o que preocupa a torcida do Atlético e enche de esperança a torcida Granate, nome em referência a cor grená da equipe. O time foi derrotado apenas uma vez nas últimas 13 partidas, esta sendo para o Banfield por 2 a 1 no dia 3/11.

Antes disso a última vez que perdeu havia sido dois meses antes, no início de setembro por 1 a 0 para o Argentinos Juniors. Nesse período de apenas uma derrota em 13 jogos, o time venceu oito e empatou outras quatro.

Lanús eliminou brasileiro

O Atlético não terá vida fácil contra o Lanús na final da Sul-Americana, e espera não ter o mesmo caminho que teve o Fluminense nas quartas de final. Na ocasião, a equipe argentina eliminou o tricolor carioca e avançou as semifinais.

O granate venceu por 1 a 0 jogando em seus mandos, no estádio La forataleza, localizado na região metropolitana de Buenos Aires. Na volta em pleno Maracanã lotado conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 e deixou pra trás o tricolor.

Fluminense e Lanús no jogo de volta das quartas da Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Atlético também tem boa sequência

Não fosse a derrota para o Bragantino, o Galo chegaria invicto para a grande decisão. No entanto a fase vivida pela equipe alvinegra é uma das melhores em toda a temporada.

Tendo o mesmo recorte que o Lanús, o Atlético nas últimas 13 partidas só saiu derrotado em três oportunidades. Venceu cinco vezes e empatou outras cinco.

