Lanús, adversário do Atlético-MG na final da Sula só perdeu um dos últimos 13 jogos

Atlético e Lanús se enfrentam em busca do título da Copa Sul-Americana 2026. O Galo vinha de cinco jogos sem perder até ser derrotado nesse domingo (16) pelo Bragantino. Já a equipe argentina chega uma sequência de apenas uma derrota nas últimas 13 partidas disputadas.

Os times entram em campo no próximo sábado (22) às 17h em jogo único e campo neutro. A partida acontece no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção na capital do Paraguai.

Sequência do Lanús

A fase vivida pelo Lanús é ótima, o que preocupa a torcida do Atlético e enche de esperança a torcida Granate, nome em referência a cor grená da equipe. O time foi derrotado apenas uma vez nas últimas 13 partidas, esta sendo para o Banfield por 2 a 1 no dia 3/11.

Antes disso a última vez que perdeu havia sido dois meses antes, no início de setembro por 1 a 0 para o Argentinos Juniors. Nesse período de apenas uma derrota em 13 jogos, o time venceu oito e empatou outras quatro.

Lanús eliminou brasileiro

O Atlético não terá vida fácil contra o Lanús na final da Sul-Americana, e espera não ter o mesmo caminho que teve o Fluminense nas quartas de final. Na ocasião, a equipe argentina eliminou o tricolor carioca e avançou as semifinais.

O granate venceu por 1 a 0 jogando em seus mandos, no estádio La forataleza, localizado na região metropolitana de Buenos Aires. Na volta em pleno Maracanã lotado conseguiu arrancar um empate em 1 a 1 e deixou pra trás o tricolor.

Fluminense e Lanús no jogo de volta das quartas da Sul-Americana (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Atlético também tem boa sequência

Não fosse a derrota para o Bragantino, o Galo chegaria invicto para a grande decisão. No entanto a fase vivida pela equipe alvinegra é uma das melhores em toda a temporada.

Tendo o mesmo recorte que o Lanús, o Atlético nas últimas 13 partidas só saiu derrotado em três oportunidades. Venceu cinco vezes e empatou outras cinco.